Efter bedrövliga säsongen – nu tar hälsingelagen ny sats i Hockeytrean: "Hoppas på ett kval"

Förra säsongen blev ingen höjdare för vare sig Järvsö eller Gällsta som båda var fast förankrade i botten av Hockeytrean. Gällsta tog inte en enda poäng medan Järvsö skrapade ihop 13 poäng.

En bit ovanför landade Bollnäs som efter en stark avslutning på serien avslutade med ett godkänt betyg och 22 inspelade poäng.

I år får den trion sällskap av ännu ett hälsingelag då Alfta GIF startat upp ett andralag – i huvudsak bestående av comebackande spelare en hygglig bit över 30 år.

Bollnäs IS

Förra säsongen: Med sju segrar och ett kryss skrapade BIS ihop 22 poäng och landade på en sjätteplats i tabellen. Sex av segrarna kom i matcherna mot Järvsö och Gällsta. Bäste poängplockare i laget blev Jocke Jonsson som fick ihop 17 (8+9) på 18 spelade matcher.

Nyförvärv: Edwin Süstler, Alfta, Axel Hultin Svensk, Alfta, Joseph Wheeler, Las Vegas Thunderbirds, Cayden Vander Park, Essex 73:s, Maxime Danis, New England College, Anton Larsson, comeback, Viktor Håkans, Söderhamns IK, Rasmus Asplund, Söderhamn/Ljusne, Elias Ekström, Söderhamn/Ljusne, Elias Skoglund, Alfta, Gustav Boustedt, Söderhamn/Ljusne, Theo Johansson, Söderhamn/Ljusne, målvakt.

Förluster: Brendan Mackenzie, slutat, Jake Mortley, kontraktet bröts under förra säsongen, Rozario Hughston, slutar, Christoffer Eriksson, slutar.

Kommentar: Med en hel del nytt i laget har BIS i år en uttalad målsättning att bli ett topplag i serien. Trion av nordamerikaner är som vanligt rätt oskrivna kort, men hittar de in i det svenska spelet så kommer de åtminstone tillföra en viktig vinnarmentalitet. Edwin Süstler är en klassvärvning med division 3-mått mätt.

Tränaren Per Palm: "Just nu står vi mellan gammalt och nytt. Vi går från ett spelsätt till ett nytt tänk. Det har varit lite si och så under försäsongsmatcherna. Men vi ska gå till fortsättningsserien till en början och sen hoppas vi på ett kval. Vi har ett skridskostarkt lag som kommer pass bra i det spel vi ska spela med mycket press där vi ska äga mycket puck och äga matcherna".

Järvsö IK

Förra säsongen: Slutade näst sist i serien efter tre segrar mot Gällsta och en skräll mot Ockelbo. Mäktade med 60 mål framåt men släppte samtidigt in hisnande 190 mål bakåt.

Nyförvärv: Elias Frisk, Hudiksvalls HC, Filip Jonasson, HHC comeback, Erik Högberg, Lindefallets SK, Alfons Wennström, Söderhamn/Ljusne.

Förluster: Vilgot Gunnarsson och David Lindgren, slutar.

Kommentar: Järvsö har för första gången på flera år kört sommarträning med stadigt 15 spelare på de träningarna, en nog så viktig ingrediens för att hålla huvuden fräscha under matcherna. Har fått in spets i tidigare HHC-spelaren Elias Frisk som gör en nystart. Han kommer bli otroligt viktig i ett ungt Järvsö.

Tränaren Göran Gunnarsson: "Vi har samma problem som alltid, vi får kämpa för att få ihop lag. Vi har ett väldigt ungt lag och det är roligt. Det är många duktiga killar från Hudiksvall och några juniorer som tagit stora steg. Vi börjar med 15 man på fredag, det är skönt. Vi kommer bli ett jämnare lag nu än förra säsongen och har många bra spelare, det gäller bara att få dem att jobba tillsammans".

Gällsta IK

Förra säsongen: Slutade sist i Hockeytrean efter en minst sagt motig säsong. Släppte in 237 mål på 21 matcher, ett snitt på 11,3 mål bakåt i varje match.

Nyförvärv: Eventuellt två kanadensiska spelare, oklart i dagsläget. Hardarshan Hoonjan, målvakt från Lysekils HK.

Förluster: Inga.

Kommentar: Har spelat två träningsmatcher mot Njurunda där det blev 3–6 och 4–6 som är resultat att ta med sig. Ett tydligt bevis på att nye tränaren Niklas Granell fått ordning på trupperna. Kommer ha ett samarbete med HHC J20-lag där det går att låna in fart och fläkt. Kommer definitivt inte bli samma slagpåse laget var förra vintern.

Assisterande tränare Niklas Hansson: "I år ska jag försöka spela lite mer och bara hjälpa till med en del träningar. Det gick otroligt tungt ifjol, vi var väldigt lite folk, jag kunde spela 30 minuter och ändå vara coach, det håller inte och blir väldigt konstigt. Det är helt annat nu när Niklas Granell håller i det, det blir mer struktur. Så bara den skillnaden kommer ge oss ett lyft, sen så har vi många unga spelare som blir lite bättre med rutinen som de får".

Alfta GIF 2

Förra säsongen: Spelade inte.

Nyförvärv: Hela laget.

Förluster: Inga.

Kommentar: Med en träningsmatch bakom sig (4–8 mot Ore) är Alftas nystartade andralag ett lag som inte går att sätta in i den här serien från början. Nästan alla spelare i laget har passerat 30 år men har å andra sidan gott om rutin från division 2-spel eller högre.

Laget kommer i och med att det är ett andralag få möjlighet att låna in spelare från Alftas division 2-lag, men i vilken utsträckning det kommer ske är oklart.

Kapacitet finns, men hur skadebenäget är laget? Och hur är det med orken?

Tränaren Magnus Kvick: "Förväntningarna är väl att vi ska gå in och försöka fajtas i den här serien, det tycker jag. Det ska bli spännande. Det här laget har kommit till eftersom det finns många spelare i Alfta och inte alla kan spela i division 2. Det är som ett rekreationslag som kan ge a-lagets spelare en möjlighet att få matchträning, det är huvuduppgiften. Men om alla bitar faller på plats så är vi ett bra lag, men det är som sagt helt nytt".

PREMIÄROMGÅNGEN

Fredag 9 oktober: Alfta–Ockelbo, Bollnäs–Järvsö, Skutskär–Gällsta.