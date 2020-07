Efter avhoppet förra säsongen – nu gör Broberg en nystart: "Viktigt"

I november i fjol drog Broberg ur utvecklingslaget med bara några dagar kvar innan premiären. Orsaken stavades ledarbrist, men även truppen var i tunnaste laget.

Men nu blåser det positivare vindar igen.

När serieledningen kom i veckan var Broberg U ett av totalt tolv lag i division 1 norr efter att ha fått en friplats.

– Jag tycker att det här laget är viktigt för föreningen. Det är ett steg mellan junior- och seniorbandy. Men det måste bli ett tightare samarbete med a-laget och mer seriöst. Det var på den premissen jag hoppade på det här. Tidigare har det kanske varit lite mer av att de som spelat vill åka iväg och ha lite roligt. Men jag tror att vi kan få till det på ett bra sätt, säger Patrik Sjölin.

Något som Dennis Wasberg i Broberg håller med om:

– Det känns bra att klubben anses sig ha råd även om det är tuffare tider ekonomiskt. Det är alltid någon som varit skadad eller behöver matchträning av någon annan anledning, speciellt målvakter. Men det är även för de som inte blir a-lagspelare. Att hålla igång intresset för bandyn och de stannar inom föreningen för att eventuellt bli ledare.

Patrik Sjölin är nyutexaminerad elittränare så sent som i december förra året. Men några stora tränarambitioner har han inte. Åtminstone inte i nuläget.

– Nej, det gör jag inte. Jag har ett stort intresse för bandy och spelade med Wallvik under deras så kallade storhetstid. Förra säsongen tränade jag Brobergs U16-lag.

Sjölin berättar vidare att Broberg U får tillbaka alla fyra spelarna som var utlånade till Söråker förra säsongen. Tre spelare ansluter också från Bollnäs utvecklingslag Snoddas BK som nyligen lades ner. Lägg till några som gör comeback efter ett års uppehåll samt flera spelare från förra säsongens U16-lag.

– Från knappt någonting finns det nu en bra kärna av spelare. Det ser också ut som att det kan bli konkurrens om platserna. Det rör sig om cirka 20 spelare. Vi kommer också att ha ett samarbete med Bollnäs när det gäller de äldsta juniorlagen.

FAKTA: Division 1 norr

Lagen: Haparanda SKT, Östersunds BS, Söråkers IF, Umedalens IF, Karlsborgs BK, Selångers SK, Borlänge Bandy, IFK Rättvik U, Vox Bandy, Liljans SK, Skutskärs IF, Broberg U.