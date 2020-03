Efter åttonde guldet – mästarmålvakten om rekordsäsongen och framtiden: "Just de matcherna värderar jag högt"

Egentligen är det ju lika självklart som välgrundat.

Anders "Sverre" Svensson har gjort en av sina bästa säsonger i en lång karriär och avslutat med att ta ännu ett SM-guld.

44-åringen från Rättvik är som ett vin av allra ädlaste sort, och blir bara bättre och bättre för varje år.

På söndagen skickade Anders Svensson ut ett kärnfullt budskap på twitter; "Jag är inte mätt" följt av emojisar med åtta bucklor på rad.

Det finns alltså plats för fler.

– Det gör det absolut! Jag har ett optionsår på kontraktet och vad jag förstår vill föreningen inte säga upp det, och verkligen inte jag heller, säger Anders Svensson, bara uppåt efter en sällsynt lyckad säsong – inte minst defensivt.

Från start till mål – i grundserie och slutspel – spelade Edsbyn 33 matcher och släppte bara in 65 mål. Det ger ett makalöst snitt på strax under (1,96) två mål per match.

– Det var ju rekord på många sätt, både som lag och för mig individuellt. Två mål i snitt, då skulle man ligga i topp även i NHL och är väl unikt för bandyn, säger Anders Svensson, som inte var långt ifrån att återigen hålla nollan i en SM-final.

Mästarnas målvaktsprofil kan se flera faktorer som bidragit till en historisk säsong som bandyns tätaste lag någonsin.

Inte minst backlinjen han har haft närmast framför sig med libero Tommi Määttä, högerbacken Mattias "Taggen" Larsson och suveräna rookien Jesper Granqvist som vänsterback.

Det är spelare som var för sig inte har någon uppenbar stjärnstatus, men som tillsammans bildat en närmast perfekt formation.

– Bara en sån sak som den enorma offerviljan, som de har täckt skott hela säsongen. Det har också funkat så bra oavsett motstånd och läge i matcherna. Vi har haft en så flexibel defensiv där vi i bland varit uppe och pressat med fyra spelare i motståndarnas straffområde, och i bland tvingats backa hem mer, säger Anders Svensson.

Som så klart har spelat en given nyckelroll i sammanhanget – en världsmålvakt med obruten kraft, energi och explosivitet i buren.

Dessutom en rejäl skopa rutin som har avsevärd betydelse, kanske särskilt i ett väldigt bra lag där det kan bli långa stunder av overksamhet.

– Jag har lärt mig att acceptera att knappt rädda några bollar alls i vissa matcher, och att verkligen vara redo och på plats när så krävs. Och det är något som har utvecklats över tid, i dag behöver jag liksom inte fyra-fem lättare skott för att komma in i matcherna. Bara jag är där och gör nåt bra i den 85:e minuten, nåt som hjälper laget, så räcker det för mig, säger "Sverre".

Det är en viktig egenskap som ställdes på hårt prov i några av säsongens jobbigaste matcher, där Svensson ger hög värdering till de egna insatserna i bortaslasket mot Hammarby, Sirius och Motala.

– De tre bortamatcherna måste jag lyfta, om du frågar. Det handlade om ganska extrema förhållanden, då gäller det att vara ännu mer på alerten. Vi kryssade i två av de matcherna och jag räddade några avgörande frilägen mot slutet, säger Anders Svensson, som fyller 45 år i sommar men ännu inte haft en mer seriös tanke på att avsluta en karriär som startade i IFK Rättvik och där han nu gjort totalt 21 säsonger i Edsbyn.

– Nä, då var det nog närmare i fjol. Men nu finns ju inget alls att klaga på. Den här glädjen med att uppleva en hel säsong tillsammans, sedan vinna alltihop och komma hem ett fantastiskt mottagande i Edsbyn. Jag blir aldrig mätt på det heller, det är bara så himla häftigt.

Anders Svensson är också tillfreds med att gamle (45 år) landslagskamraten Andreas Bergwall också kör vidare i AIK.

– Jo, verkligen, hehe. Det är perfekt om han nöter på också, så slipper jag vara äldst i elitserien.

Enda smolken i bägaren den här fullmatade säsongen har varit en något märklig brist på intresse från den nya landslagsledningen, något som Svensson också varit ganska missnöjd över.

Men efter fyra landskamper utan någon Anders Svensson - etta i senaste VM – var han ute ur frysboxen när förbundskapten Micke Carlsson presenterade bruttotruppen till VM i Irkutsk. Ett mästerskap som i kristider har flyttats till oktober.