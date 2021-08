Efter åren i Iggesund – Karlsson om att återvända till HuFF: "Känner att jag har något kvar att ge"

LÖRDAG 16.00: Se derbyt mot Sandviken här

I samband med att tränarna Per Morten Rinnan och Lars Skärpe avgick kom även nyheten om att Jonas Karlsson lämnar Iggesunds IK för att återvända till HuFF i division 1.

En övergång som han själv kommenterar så här:

– Jag känner att jag har något kvar att ge och vill hoppa på det här äventyret med HuFF. Det har jag känt länge, men när jag och min sambo fick barn kände vi att vi ville prioritera det, när man blir förälder första gången vet man ju aldrig hur det kommer vara.

– Men det har väl varit på gång under en lång tid, ända sedan jag gjorde min sista match i HuFF 2018 har jag känt att en återkomst har varit inom räckhåll.

Det är inte bara Karlsson själv som känt att en återkomst till HuFF alltid varit aktuellt. Även sportgruppen har varit på jakt efter högerbacken.

– Sedan 2018 har jag pratat med HuFF varje transferfönster. Min sambo har skämtat varje gång det ringt under uppehållen, "är det HuFF som ringer eller?", säger Jonas Karlsson och skrattar.

Kontraktet med HuFF sträcker sig över nästa säsong. Men 31-åringen berättar att han i höst kommer ha en dialog inför nästa säsong.

– Det är jättekul att vara tillbaka. Det finns en väldigt hög ambitions- och prestationsnivå i laget. Det finns det flera duktiga spelare som jag känner sedan tidigare och flera nya hungriga killar.

– Sedan blir det ju en ny roll för mig nu när jag blir ju äldst i laget, det har jag aldrig varit innan. Men ser man mentalt är William Wallin fortfarande mycket äldre än mig, skrattar Karlsson fram.

31-åringen berättar att han sett nästan varje match med HuFF och känner att han har en bra koll på truppen. Vid sidan om fotbollen arbetar högerbacken på Bromangymnasiet som lärare, en roll han trivs i även på planen.

– Jag kommer inte in och bidrar med något nytt, alla sorters kvalitéer finns redan i truppen. För mig handlar det först och främst om att komma in i laget, efter det hoppas jag kunna bidra under säsongen. Jag är väldigt hungrig och sugen på att spela i division 1 men även att hjälpa de yngre spelarna utvecklas, säger Jonas Karlsson.

Kring sin tidigare klubb Iggesunds IK vill Karlsson inte spekulera allt för mycket. Däremot är han övertygad om att truppen har tillräckligt mycket kvalité för att hålla sig kvar i division 3.

– Spelarna är tillräckligt bra, det har bara varit lite svårt att få en kontinuitet i målskyttet under säsongen. Det är tufft när man förlorat match på match, sådant sätter sig mentalt. Sedan har all osäkerhet kring föreningens ekonomi och ambitionsnivå säkert påverkat med.

– Men hade vi bara haft en trupp som inte drabbats av så extremt många skador hade laget legat högre upp i tabellen. Men som sagt, individuellt är spelarna tillräckligt bra, det har bara inte gått Iggesunds väg under säsongen, avslutar Karlsson.