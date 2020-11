Efter Annabels berättelse – så säger skolan: "Varje elev har rätt att ha sin egen uppfattning"

Marcus Persson kan av sekretesskäl inte kommentera Annabel Lundgrens upplevelser ytterligare. Han har heller inte hela bilden klar för sig, men säger mer generellt:

– Det är viktigt att tänka på att varje elev har rätt att ha sin egen uppfattning om sin skola. Det är många elever som tycker bra om sin skola, men man måste också få tycka tvärtom.

Marcus Persson förklarar vilka mekanismer som finns för att fånga upp situationer som denna.

– Alla skolor i kommunen har en rutin för orosanmälningar, som syftar till att eleverna så snabbt som möjligt ska få den hjälp som behövs. Och kommunens skolor har också rutiner för lika behandling, när man känner sig kränkt. Så att ingen elev ska känna sig kränkt eller mobbad under skoltiden.

I skollagen definieras hur arbetet för att motverka kränkande behandling ska gå till. Om en elev anser sig ha blivit utsatt av en annan elev eller lärare är rektorn skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudman för Los skola är Ljusdals kommun, och där är Carina Bryngelsson chef för utbildningsförvaltningen.

– På varje skolenhet finns en likabehandlingsgrupp, som bland annat består av rektor och personal från elevhälsan, förklarar hon.

I gruppen diskuteras hur anmälda incidenter ska bedömas. Om det är en konflikt som kan lösas av läraren, eller en kränkning. Om så är fallet upprättas en handlingsplan.

– Oftast handlar det om verbala kränkningar, och 98-99 procent av fallen är det från elev till elev, uppskattar Carina Bryngelsson.

Alla fall redovisas löpande vid utbildningsnämndens möten.

Hur många fall som rapporteras per månad varierar. I år har det som mest handlat om 29 anmälningar, medan den andra gånger inte funnits några alls. Carina Bryngelsson märker en markant ökning efter skollov. Saker händer under lovet, som måste redas ut när skolan börjar igen.

– De sociala medierna har klivit in på vår arena, konstaterar Carina Bryngelsson.

Saker som hänt på fritiden måste lösas i skolan, eftersom det påverkar skolarbetet.

– Gränsen mellan skola och fritid suddas ut, säger Ida Albinsson.

Hon jobbar som projektledare för bättre samverkan mellan skola och socialtjänst, på en förebyggande allmän nivå.

– Både skolan och socialtjänsten strävar efter att ha ett bra samarbete. Det tjänar alla på, framför allt elever och föräldrar, säger hon.

Inte heller Ida Albinsson och Carina Bryngelsson hade sina nuvarande befattningar under de år Annabel Lundgren gick på skolan i Los. De är inte insatta i all detaljer, och dessutom gör sekretessen att de inte kan kommentera hennes fall. Men lagstiftning, rutiner och likabehandlingsplaner fanns även under hennes skoltid.

– Det var samma då som nu, mer eller mindre, säger Carina Bryngelsson.

Rektor Marcus Persson berättar att han ser allvarligt på om elever upplever att de inte får det stöd som finns. Och han har varit i kontakt med Annabel Lundgren mejlledes.

– Man har sin egen upplevelse, men det är i dialog man kan komma vidare.