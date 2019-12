Efter alarmerande studien – nu ska förlossningar sättas igång tidigare: "Kommer att vara resurskrävande"

Inom förlossningsvården har det varit standard att dröja med att sätta igång förlossningar när graviditeten gått över tiden. Man har i regel väntat till graviditetsvecka 42 innan sådana åtgärder satts in.

En ny studie visar att det är säkrare att utföra igångsättningen redan i vecka 41. I studien, som blivit mycket uppmärksammad, jämfördes resultatet av graviditeter som avbröts i vecka 41 med sådana som tilläts pågå till vecka 42. Studien fick avbrytas i förtid sedan flera barn i den sena gruppen dött medan alla i den tidiga gruppen överlevt.

Efter att de här resultaten blivit kända har det stått klart för förlossningsvården i Sverige att praxis måste ändras och att förlossningar regelmässigt ska sättas i gång i vecka 41.

På förlossningsavdelningarna på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall förbereds just nu en övergång till nya igångsättningsrutiner.

– Vi räknar med att komma i gång med detta inom kort. Men det kommer att vara resurskrävande och det kommer att bli nödvändigt att vi ändrar på våra arbetssätt för att klara det, säger Johanna Belachew, verksamhetschef, kvinnosjukvården i Gävleborg.

Förändringen kommer att medföra en stor ökning av antalet igångsatta förlossningar. I Gävle handlar det om en ökning med 300 per år, i Hudiksvall med 150 per år.

För att kunna hantera så många fler resurskrävande fall planerar förlossningsavdelningarna att införa en ny metod som kallas heminduktion. Den innebär att de blivande mammorna åker hem efter att de fått det läkemedel som ska framkalla förlossningen. Kvinnorna vistas i hemmet i väntan på att värkarna ska komma i gång. De får sedan återvända till sjukhuset när det är dags för förlossning.

Det här är en metod som redan etablerats på vissa andra sjukhus, bland annat i Uppsala, och där fungerat bra, enligt Johanna Belachew. För ett län som Gävleborg som har stora geografiska avstånd är den inte lika lätt att tillämpa generellt, konstaterar hon. Man kan inte utan vidare skicka hem kvinnor som bor långt från sjukhuset.

– Det här kommer att vara upp till kvinnan själv. Vi kommer inte att tvinga någon, säger Johanna Belachew.

De nya rutinerna för igångsättning är tänkta att göra förlossningsvården säkrare. Johanna Belachew påpekar dock att den redan i dag har en mycket hög säkerhetsnivå och att risken för att barn ska dö i samband med förlossningar är extremt liten.

– Men vi ska ha en nollvision och då är det självklart att vi anpassar våra rutiner efter resultaten av den här studien.

Finns det någon risk med att tidigarelägga igångsättning av dessa förlossningar?

– Man har tidigare ansett att det funnits en ökad risk för kejsarsnitt. Men enligt den nya studien tycks det inte vara så.

Fakta/Spädbarnsdödlighet

Antalet spädbarn som dog innan de fyllt ett år i Gävleborgs län var 3,4 per 1 000 levande födda 2017. Det är något högre än riksgenomsnittet som låg på 2,4 fall per 1000 födda. Av alla spädbarnsdödsfall i Sverige 2017 skedde 46 procent under den första levnadsveckan. Spädbarnsdödligheten var högre bland dem vars föräldrar hade förgymnasial utbildningsnivå än bland dem vars föräldrar hade eftergymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå