Efter 15 år som anställd – nu startar han eget: "Lite nu eller aldrig"

45-årige Mikael Landell är nu inne på sin andra vecka som egenföretagare, efter att under 15 år haft en trygg anställning på ett företag i Söderhamn.

– Man har ju haft funderingar under resans gång om man skulle vilja starta eget, men det har varit en trygghet att vara anställd också och så har det bara rullat på, berättar Mikael Landell.

Det var i slutet av förra året som den annars stabila branschen började ha en mindre nedgång.

– Fram till i höstas har det alltid rullat på. Det är lite som att man har gått och väntat på att "när ska det gå ner?". Kanske var det fler människor som lade mer pengar på att renovera hemma när pandemin började och mindre mot slutet av året, säger han.

En lite nedgång kom, samtidigt som Mikael Landells starta eget-drömmar blev allt mer närvarande.

– Jag har inspirerats av de som startat eget. Gamla kollegor, min syster och även min fru har varit egen företagare i tolv år. Nu kände jag att det kanske var lite nu eller aldrig för mig, förklarar Mikael, som nu är ägare av Landell kakel och klinker. En firma som arbetar med kakel och klinker för badrum, hall och kök samt underarbete.

En yrkesbransch som förändrats mycket sedan han för 15 år sedan sadlade om till plattsättare från att då ha jobbat på ett dataföretag i sju år.

– O, ja. Nu är kunderna betydligt mer medvetna om vad de vill ha. Nu får man också vara med och bolla, vad man tycker och vad som passar bra och ser bra ut. Den biten har förändrats mycket, säger han.

Sedan finns det nya utmaningar som han ser och måste ta sig an och lära sig.

– Ja, entreprenörsidan av mig. Där har jag att lära, men det ska bli en spännande utvecklande resa för mig som person, förklarar han.

Det är annars mitt i en coronapandemi och vissa branscher gungar. Det skulle kunna skapa en oro, men Mikaels erfarenhet är att det just nu är många som satsar på just egna företag. Och någon oro för att det ska vara svårt att ta sig in på marknaden och få jobb finns inte.

– I en sådan här stad är det mycket från mun till mun som det sprids. Den biten känner jag mig trygg med och jag tror att kunderna vet vad de får. Jag har genom åren skaffat mig ett stort kontaktnät. Det var lite därför jag vågade satsa och starta eget, säger han.

Och jobben har börjat komma in.

– Jag räknade lite på några jobb i slutet på förra året som jag kunde sätta igång med nu efter helgerna. Januari är som regel ganska lugnt så det passade bra att komma igång nu.

Finns det en risk som ny enmansföretagare är övertaggad i början och tar på sig för många jobb?

– Ja, det kan man göra. Det är nog ett fel som många gör, tror jag. Samtidigt är det ju svårt att tacka nej till jobb när man nyss startat. Men när det gäller det måste man måste vara noggrann med planering, annars kan man riskera både hälsa och familj.

Att gå från anställd i en större firma till helt egen? Vilka blir de största förändringarna?

– Egentligen är jag en lagspelare och gillar kollegor, den biten blir kanske lite knepig. Samtidigt är ju frihetskänslan och att sköta sig själv. Sedan vet man aldrig vad saker tar vägen. Jag stänger inga dörrar till att bli inhyrd eller arbeta som anställd igen. Det är en bransch som kan ändras ganska snabbt. Då får man vara lite flexibel, säger Mikael Landell, Landell kakel och klinker.

