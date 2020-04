Edsbyverken permitterar 175 anställda: "Tydlig nedgång på projektsidan"

I spåren av det nya coronaviruset har Edsbyverkens orderingång saktat in rejält.

– Det är framför allt på projektsidan som ser vi en tydlig nedgång, säger bolagets vd Bengt Gunnarsson.

Han bedömer att orderflödet för projekt har gått ner med ungefär 40 procent, medan det vanliga orderflödet har påverkats mindre.

Minskningen gör att bolaget nu väljer att korttidspermittera 175 anställda.

– På tjänstemannasidan har vi permitterat med 40 procent och på kollektivsidan har vi permitterat med 20 procent, säger Bengt Gunnarsson.

När det gäller tjänstemännen omfattas 60 personer av permitteringen och på kollektivsidan berörs 115 personer. Enligt ett lokalt avtal som slutits har företaget möjlighet att permittera personalen fram till sista september. Men om situationen skulle förändras kan personalen gå tillbaka i förtid.

– Det vi gör nu är att vi följer händelseutvecklingen dagligen.

Edsbyverkens projektverksamhet utför framför allt uppdrag åt företag som vill växa eller skala ner och behöver hjälp att göra om kontorsmiljön. Även om det är den avdelningen som just nu har drabbats hårdast av coronautbrottet så kan en svacka i ekonomin faktiskt bidra till fler sådana uppdrag på sikt, enligt Bengt Gunnarsson.

– Ja, hur konstigt det än låter så skulle det kunna bli så. Om företag minskar personalstyrkan så brukar de se över sina lokaler, säger han.

Även om läget just nu är osäkert ser Bengt Gunnarsson positivt på framtiden.

– Det är klart att vi tror på framtiden. Det här är en allvarlig situation, absolut. Men det här kommer att vända, frågan är om hur lång tid.

Även på Edsbyns andra stora industri Svenska fönster följer ledningen händelseutvecklingen noggrant. Där finns dock inga beslut om permitteringar just nu.

– Vi har förhandlat med facken lokalt om att ha möjlighet att göra korttidspermitteringar, men i nuläget är det inget som vi har satt i kraft, säger bolagets marknads- och kommunikationschef Joakim Skoglund Spjuth.

Fakta om korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att de anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar.

Källa: Regeringen