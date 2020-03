Edsbyns vecka – så laddar laget för SM-finalen: "Hade varit värre om vi aldrig varit där tidigare"

LÄS MER: Förbundet om finalbeslutet – och debatten om att spela inomhus

Magnus "Kuben" Olsson var med och vann de fem raka gulden under 2000-talet och minns med värme publikfesterna och publikinvasionerna på Studenternas.

När han för första gången kliver in till en final som huvudtränare blir det med helt andra förutsättningar.

– Det är svårt att föreställa sig att det kommer vara en helt annorlunda final, det är en ny upplevelse. Man förbereder sig för final inför extremt mycket folk och sen blir det så här. Men oavsett så tar man sig an matchen med en plan, det spelar ingen roll om det är tomt eller 20 000 personer på läktaren, säger Magnus Olsson, som menar att all den finalrutin som finns i Edsbyn är en stor fördel under de rådande omständigheterna.

– Det är lite så att eftersom många redan spelat finaler så kanske det inte är lika tufft, det hade varit värre om man spelat i 20 år, aldrig varit i en final och inte fått njuta. Vi har ju några som det är premiär för, men en del gör ju sin nionde final. Det hade kunnat vara värre.

FAKTA – Edsbyns finalvecka

Måndag: Tränar.

Tisdag: Tränar.

Onsdag: Ledigt eller frivillig träning.

Torsdag: Tränar.

Fredag: Tränar hemma i Edsbyn. Oklart om laget åker ner till Uppsala redan på fredag.

Lördag: SM-final på Studenternas. Det kan bli så att laget åker ner till Uppsala först då.

Nya coronavirusets framfart i Sverige och övriga världen har gjort att flera idrotter stängt sina säsonger, som exempelvis ishockeyn där besked kom på söndagen att det inte blir något SHL-slutspel eller kval i allsvenskan och Hockeyettan.

Men bandyn fullföljer säsongen – utan publik. Trots det finns oron kvar under ytan, för vad händer om någon i Villa eller Edsbyn insjuknar?

Har ni klivit in i någon frivillig karantän den här veckan?

– Vi är alltid noga och ser till att vara duktiga med handhygienen, annars är det inget speciellt. Men i ett slutspel så pratar vi mer om vikten att inte utsätta sig för saker i onödan, säger Magnus Olsson.

Finalen på lördag ska spelas utomhus på Studenternas. Så här säger Edsbytränaren om att möta Villa:

– Det blir kul att möta dem, ofta är det ettan och tvåan som möts, på något vänster så är det för att de varit stabilast och har en bra plattform att stå på. Jag kollade på deras match i lördags och Bollnäs hade kunnat ta det till en femte. Det blir kul att möta dem.

