Edsbyns målvakt om tavlan när segern plötsligt hängde löst i Motala: "Bollen landade ju aldrig"

Anders Svensson är en av världens bästa bandymålvakter – och har inget särskilt stort galleri för sina tavlor under karriären.

Och frågan är om Motalas sena reducering verkligen platsar där, även om det kunde se ut så när det hände.

Med bara fyra minuter kvar hade Edsbyn klivit fram till ledning med 4–2, och segergreppet verkade vara kopplat.

Men i ännu en match präglad av långa utkast och lyror på K Bygg Arena, så hade Motala en överraskande replik kvar.

Från en bit upp på egen planhalva och högerkanten, drog Kasperi Hirvonen iväg en av många förhoppningsfulla jättelyror mot Edsbyns straffområde.

Just den här gick hela vägen – till allas förvåning och inte minst burväktare Svenssons.

– Jag tyckte jag hade koll, men bollen landade ju aldrig och till slut kom en stolpe i vägen när jag backade. Det var väldigt lurigt i medvinden också, det var fler bollar som var ganska äckliga, säger Anders Svensson, som något motvilligt går med på att det ändå var en "halvtavla".

– Samtidigt hade jag lite oflyt när bollen faktiskt tog i ribban och studsade in i mål via min hjälm. Tja, ett av många konstiga mål man släppt in, det var ju inte precis något skott i bortre krysset, säger Anders Svensson, som annars var råstabil som vanligt med sedvanligt svårspelade förhållanden i Motala.

– Jag gjorde en enhandsräddning på ett jätteläge mitt i andra halvlek, så det går väl att säga att jag spelade 1–1 med mig själv då.

Fjolårets match mellan lagen urartade i rena buskisbandyn med ett sjöslag på K Bygg Arena, även den gången kunde Edsbyn kämpa hem segern med 3–1.

Nu var det snäppet bättre utgångsläge, men nog så besvärligt med ett lättare regnande som gjorde isen knottrig och bollen svår att bemästra.

– Det funkade okej första 25 minuterna i första halvlek, men det flög omkring hela tiden och slog fast i isen. I andra halvlek blev det snabbt svårt att spela alls efter isen. Det blev ingen skön bandy precis, men vi gjorde det vi kom hit för att göra. Vi krigade starkt och fick med oss poängen hem, och det gjorde vi bra, konstaterar Anders "Sverre" Svensson.

Det var en jämn och tät match där Motala var väl så nära poäng, och där Edsbyn lilla ryck blev avgörande då hete Jesper Öhrlund (mitt i värsta hemmapressen) fick läge att smälla in 3–2 från vänsterkanten och där Oscar Wikblad kom loss (fint framspelad av Ted Hedell) för att skjuta 4–2 från höften.

Edsbyn kom till spel utan drivande mittfältaren Robin Öhrlund, som fick en chans till återhämtning.

– Robin har lite känningar i en kroppsdel, med tanke på det tuffa program som väntar hade den här mjuka isen inte varit så bra för honom, säger tränare Magnus "Kuben" Olsson.

Frågan är nu när Edsbyn får spela sin nästa match?

Onsdagens hemmamatch är framflyttad på grund av coronasmitta i Tellus, det är också osäkert hur det blir med lördagens match mot Sandviken.

MATCHFAKTA

Bandy – Elitserien

Motala–Edsbyn 3–4 (1–2)

Mål: 0–1 (16, hörna) Simon Jansson (Daniel Burvall Jonsson), 1–1 (24) Viktor Hulthammar (Philip Florén), 1–2 (33) Martin Frid, 2–2 (52, straff) Philip Florén, 2–3 (67) Jesper Öhrlund, 2–4 (81) Oscar Wikblad (Ted Hedell), 3–4 (86) Kasperi Hirvonen.

Hörnor: 8–3 (2–2).

Utvisningar: Motala 2 x 10, Edsbyn 3 x 10, 1 x 5.

Domare: Niclas Skog.

Publik: 8.