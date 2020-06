Edsbyn ställer in sommarbandyn – ordföranden om beslutet: "Känns i stort sett omöjligt"

Under tre veckor mellan den 27 juli och 16 augusti skulle Edsbyns IF genomfört sin populära sommarbandyskolan för 15:e året i rad. Men nu tvingas klubben säga nej till mellan 350 och 400 ungdomar som är i åldrarna 10-17 år.

– Vi har aldrig haft så många anmäla och det är jättetråkigt. Men vi var tvungna att någon gång ta ett beslut. Det känns i stort sett omöjligt för att inte riskera att sprida smittan vidare. Sen finns också reserekommendationerna på max två timmar att ta hänsyn till och det är många som kommer långt bortifrån, säger Lars Lindh.

Hur svårt var beslutet att fatta?

– Det tar emot att ställa in och vi drog på det in i det längsta. Det är en jättegrej för hela Edsbyn när det kommer folk från hela Sverige som bor och handlar här under några veckors tid. Men tyvärr går inte det.

Förutom bandyungdomarna som drabbas förlorar även Edsbyn en hel del intäkter till sin verksamhet. Klubben kommer därför att behålla en del av anmälningsavgiften och istället ge ett rabatterat pris nästa år som kompensation.

– Det är klart att det snurrar runt lite pengar. Det är 350 ungdomar som betalar 4 350 kronor i snitt. En annan konsekvens blir också att vi kommer tvingas att spola upp isen senare än normalt även om vi inte har satt något datum än. Tanken är att det ska täcka våra kostnader så att vi går jämt ut och att vi ska ha råd att köra nästa år. Vi vill även i fortsättningen vara den största och bästa sommarbandyskolan, säger Lars Lindh.

