Edsbyn snabbt tillbaka på vinnarspåret – blåste över Vetlanda: "En mäktig kraftsamling"

MATCHEN I KORTHET

Vetlanda kom ut starkt och satte högsta fart direkt, anfört av en inspirerad Tobias Nyberg. Det var nära tidig utdelning, men i stället kunde Edsbyn kliva upp och smälla in en hörna genom Tuomas Määttä. Samme mittfältsfantom ökade på till 2–0 på ett skarpt distansskott, innan Axel Ekholm hitta en välförtjätn reducering. Men hemmalaget var snäppet mer effektivt, och Oscar Wikblad dundrade in ännu en hörna med sitt 15:e mål för säsongen. Strax före paus kom ännu ett mål efter hörna, när Daniel Burvall Jonsson petade in en retur efter skott av Jonas Edling.

I andra halvlek kom Edsbyn ut med en mäktig kraftsamling direkt, satte hårt tryck och fick snabb utdelning när Tuomas Määttä lirkade fram bollen till Martin Frid för ett elegant 5–2. Sedan var det aldrig snack om saken, Vetlanda hade varken kraft eller kvalitet för att hota en säker seger för Edsbyn.

MATCHENS LIRARE

1. Tuomas Määttä, Edsbyn

Fart, fläkt och finess - det är vi vana att se (och njuta av) från Edsbyns finske fantom. Men det som 99:an kanske utvecklat mest i Edsbyn är skottet. Här visade han prov på det med ett ledningsmål på hörna, och 2–0 med ett lödigt skott från distans. Håller allra högsta höjd i match efter match.

2. Simon Jansson, Edsbyn

Hittar vägar att komma runt där andra bara ser trafikstockning. Har en väldig drivkraft och hittar lösningar på det mesta. Kommer ofta till skottlägen, men hade ingen lycka med träffarna där.

3. David Borvall, Vetlanda

Tja, det kanske kan verka skumt att hamna på den här listan efter sju insläppta mål. Men det var just en sådan match, och Borvall kunde ensam se till att VBK höll undan för tvåsiffrigt med ett gäng högklassiga parader.

MATCHENS...

...Solorajd

Den magiska bandykonstnären Tuomas Määttä sätter fart på mittplan, flyger förbi tre-fyra hjälplösa VBK-försvarare och avslutar med att retfullt lägga bollen mellan benen på David Borvall. Det. Går. Inte. Att. Göra. Bättre!

...boll i nätet

Det blev en viss palaver i första halvlek när Oscar Wikblad – på en hörna - tar ett pressat knackskott som får nätet att rassla. Domaren är snabb att blåsa för mål – men lika snabbt att ändra sig. Bollen gick aldrig in, det såg bara ut så.

...Otacksamma dubbelräddning

David Borvall var - trots sju insläppta mål – en av de bästa i Vetlanda. Inte minst med en hisnande dubbelräddning på först skott från Tuomas Määttä, och skott på returen från Marcus Persson. Men bara sekunder senare kommer samme Määttä tillbaka och dundrar in 2–0 precis vid stolpen.

MATCHFAKTA – BANDY

Elitserien, omgång 10

Edsbyn–Vetlanda 7–2 (4–1)

Mål: 1–0 (10, hörna) Tuomas Määttä (Daniel Burvall Jonsson), 2–0 (20) Tuomas Määttä (Jesper Granqvist), 2–1 (21) Axel Ekholm (Santtu Nurmi), 3–1 (42, hörna) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson), 4–1 (46, hörna) Daniel Burvall Jonsson, 5–1 (52) Martin Frid (Tuomas Määttä), 5–2 (60) Tobias Nyberg, 6–2 (71) Daniel Burvall Jonsson, 7–2 (76) Tuomas Määttä (Martin Frid),.

Hörnor: 11–9 (5–4).

Utvisningar: Edsbyn 1 x 10, Vetlanda 4 x 10.

Domare: Mikael Hillerius.

Publik: 1 035.