Edsbyn nära spräcka Villas svit – i jakten på en finalplats: "Det gav energi"

Alfred Rustas (i andra minuten), Oscar Larsson (på hörna) och Rasmus Skarps (från nära håll). Edsbyn började klart bäst och kopplade ett rejält om den första semifinalen i juniorelitserien genom att ta ledningen med 3–0 efter en halvtimmes spel.

– Vi vill vara aggressiva och spela med mycket energi. Och det fick vi till bra i första halvlek. Vi vann bollen och ställde om på Villa. Det gav energi till vårt anfallsspel., säger Mikael Östling.

– Men vi nådde inte riktigt upp till det i andra halvlek. Vi jobbade och slet men delade lite på oss i försvarsspelet som gjorde att de fick lite mer ytor och jobba på.

Efter en timeout kom Villa tillbaka och framför allt under den andra halvleken visade laget upp ett spel som varit framgångsrikt under i stort sett hela säsongen. Det närmaste Villa varit en förlust är en oavgjord match mot Vetlanda i slutet av november månad.

Clas Boström stänkte in Edsbyns andra hörnmål i matchen fram till 4–2. Linus Hagman reducerade sedan på straff. Och det var ett resultat som stod sig fram till den 90:e minuten. Då i det närmaste slängde Alv Sandaroe in bollen mot Edsbyns straffområde och mellan två hemmaförsvarare dök Simon Fröjd plötsligt upp och stötte in kvitteringen.

– Vi hade också något läge när vi nästan var helt fri, men det blev offside istället vid bortre stolpen. Det var en härlig slutspelsfight mellan två bra lag, säger Mikael Östling.

Nu väntar en helt avgörande match i Lidköping på måndag. Det som står på spel är en plats i finalen som spelas på Studenternas IP i Uppsala fredag 20 mars.

– Nu har vi lyckas störa Villa lite grand. Det var surt att inte få vinna såklart. Å andra sidan är ingenting avgjort än. Vi har goda chanser att avancera till final.

MATCHFAKTA

Juniorelitserien – semifinal 1/2

Edsbyn–Villa 4–4 (3–1)

Målen, Edsbyn: Alfred Rustas, Oscar Larsson, hörna, Rasmus Skarps, Clas Boström, hörna. Villa: Simon Fröjd 2, Melker Broberg, Linus Hagman.

Domare: Gustav Bortas.