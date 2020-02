Edsbyn kan ta stort steg mot serieseger – ställs mot Västerås i klassisk tungviktsmatch

FORMEN

Västerås: Frillesås (b) 4–2, AIK (h) 6–2, Vänersborg (b) 5–5.

Edsbyn: Åby (b) 10–1, Frillesås (h) 5–1, Sandviken (h) 8–0.

LÄGET I LAGEN

Västerås: Martin Landström är tillbaka efter avstängning.

Edsbyn: Alla tillgängliga för spel.

NOTERA ATT...

... Edsbyn har inte förlorat en match sedan derbyt mot Bollnäs 29 november. Enda poängtappet kom också innan jul då man kryssade mot Sirius på ett slaskigt Studenternas.

... Edsbyn har släppt in tre mål på de senaste fem matcherna – och samtidigt gjort 38 mål framåt. Och den statistiken håller för hela säsongen där man går för rekordet att bli historiens tätaste lag. Villa har det just nu med 60 mål, i dagsläget har Edsbyn släppt in 39 mål,

...senast lagen möttes så hade VSK 2–0 efter 13 minuters spel. Då tog Edsbyn timeout och vände. Rejält dessutom. Totalt åtta målskyttar delade på skörden då matchen utvecklades till en kross med 10–4.

SÅ FÖLJER DU MATCHEN

Den TV-sänds på Bandypuls med start 14:50.