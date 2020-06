Edsbyn håller inne över en halv miljon – får hård kritik av förälder: "Ren stöld då vi inte gått med på detta"

Under tre veckor mellan den 27 juli och 16 augusti skulle Edsbyns IF genomfört sin populära sommarbandyskolan för 15:e året i rad. Men klubben ställer in och tvingas säga nej till mellan 350 och 400 ungdomar som är i åldrarna 10-17 år.

I snitt kostar bandyskolan 4 350 kronor per elev – varav Edsbyn nu behåller 1 500 kronor för att sedan ge rabatterat pris nästa år. Men den rabatt som då ges till återvändande elever är då enbart 500 kronor.

Totalt innebär det att Edsbyn behåller cirka 550 000 kronor.

Så här skriver Edsbyns IF på sin hemsida: "För att klara av de kostnader föreningen lagt ned inför årets sommarbandyskola för personal, planering och leverantörer tvingas vi att behålla anmälningsavgiften om 1 500 kr för att kunna betala dessa".

Om Edsbyn i framtiden skulle erhålla kompensation för bandyskolan så kommer man återbetala delar eller hela anmälningsavgiften skriver man ytterligare.

Lars Lindh förklarar:

– Vi kommer söka pengar från riksidrottsförbundet (RF) och där ska varenda krona gå direkt tillbaka, just nu handlar det bara om att täcka våra omedelbara kostnader, annars hade vi inte kunnat betala för oss, säger han.

Men enligt en förälder, som vill vara anonym, borde det vara full återbetalning.

– Vad som har fått oss föräldrar att ilskna till är att vi inte får tillbaka hela avgiften. 1 500 kronor menar Edsbyn Bandy att man måste behålla! Detta är ren stöld då vi inte gått med på detta, skriver föräldern i ett mejl.

Denne menar också att det sätt Edsbyn hanterat frågan på kommer skada klubbens varumärke.

– Vilket rykte får Edsbyn Bandy om man kräver pengar av helt utomstående för att finansiera sin verksamhet? Hur står det till med Edsbyn bandy egentligen? Om man måste stjäla pengar från ungdomar och deras familjer för att finansiera sin verksamhet? Nästa år kanske man inte vågar betala in i förväg?

Hårda ord som klubbens ordförande Lars Lindh kommenterar så här:

– Vi i styrelsen stod inför pest eller kolera, det var oerhört svårt. I och med att vi kommit så långt i processen hade vi dragit på oss så stora kostnader som vi inte kommit ifrån. Ena alternativet var att vi inte kunde täcka kostnaderna. Det andra var att göra som vi gjort. Vi kom fram till den här summan och det kändes för jäkligt. Det är ett enhälligt styrelsebeslut bakom, säger han.

Hur har reaktionerna varit?

– Jag fick ta rollen där alla samtal kom till mig, men det är många som förstår vårt agerande när vi pratat. Vi har full förståelse för att det blir kritik och besvikelse, jag håller med alla som är arga, men vad ska vi göra? Vi måste täcka de kostnader vi hade och sedan göra rätt för oss om vi får bidrag från RF. Vi behåller inte för att tjäna pengar, vi vill göra rätt för oss.

Att ställa in, vad betyder det mer än ett intäktsbortfall?

– Det är hela bygden som drabbas. Vi har velat köra och det var därför vi väntade så länge, men vi ansåg att det går inte att göra det och samtidigt ta ansvar. För att göra ytterligare besparingar så kommer vi spola upp is i arenan först i mitten av september. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att man får tillbaka sina pengar.