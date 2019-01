Till salu för två kronor – planerna för Hotell Edsbyn: "Inget självändamål för kommunen att äga ett hotell"

Läs även: Kommunen vill sluta äga hotellet i Edsbyn

– Aicab kommer att driva hotellet till början av mars. Det handlar om rumsuthyrning och frukostservering. Just nu är hotellet fullbelagt. Sedan är planen att vi får en försäljning av fastigheten, säger kommunchef Christer Engström.

Fastigheten bjuds ut för två kronor. Det är en krona mer än för ett år sedan. Men för att värdet på fastigheten ska komma upp i en miljon kronor krävs åtgärder för runt tre miljoner, enligt den värdering som kommunen har låtit göra. Det är alltså den summan som en blivande köpare väntas satsa.

Kommunen har redan investerat 1,8 miljoner i en ny golvmatta i köket samt brandskyddsåtgärder. Detta för att hotell och restaurang överhuvudtaget skulle kunna få drivas vidare, enligt myndighetskrav.

Kommunen har även som underhållsåtgärd låtit renovera två badrum.

– Det är inget självändamål för kommunen att äga ett hotell. Men vi tycker det är viktigt att det finns ett hotell bland annat för att tillgodose näringslivets behov, säger kommunalrådet Håkan Englund (S) om planerna på att sälja hotellet.

Han konstaterar vidare att hotellfastigheten har kostat kommunen mer i underhåll, än vad kommunen har fått in i hyra de senaste åren.

Men finns det någon eller några som vill köpa hotellet?

– Vi har intresserade köpare av fastigheten. Men jag kan inte avslöja vilka de är nu. Ärendet ska först till våra politiker, säger Christer Engström.

Hotellförsäljningen kommer först upp i kommunstyrelsen och väntas sedan tas upp i kommunfullmäktige den 4 mars.

Ovanåkers kommun äger hotellfastigheten via det kommunala bolaget Alfta-Edsbyns fastighets AB. Under mitten av 1980-talet gjorde kommunen en stor utbyggnad med nya hotellrum, konferensrum, reception, kök och bar. Under senare år har även en stor uteveranda för 250 000 kronor byggts mot järnvägen. Hotellet räknar 25 rum.

Den äldsta delen av hotellet, järnvägshotellet är närmare 120 år gammal. Men i dag är den äldre delen med hotellrum stängd för gäster, eftersom den är utdömd på grund av bristande brandsäkerhet.