Niklas Stagvall gör filmmusik: "Den kan viska de mjukaste orden"

Till vardags jobbar Niklas Stagvall som kommunikatör på Ovanåkers kommun, dessutom deltidsjobbar han på Kulturskolan, där han lär ut filmskapande till ungdomar. På kvällar och helger extraknäcker han som 3D-grafiker, då han gör datoranimerade filmer till olika företag.

– När det blir tid över pysslar jag med något kravlöst kreativt projekt som att göra filmmusik, skriva korta berättelser eller göra kortfilmer, eller så slänger jag mig på soffan och ser en bra film, berättar Niklas.

Niklas fascination för det sätt som film och filmmusik kan gripa tag i och skaka om sin publik, tror han började när han som liten såg filmen Landet för längesedan.

– Filmen tillsammans med den magnifika musiken av James Horner traumatiserade mig på ett skönt sätt när jag var ung. Jag önskar att jag kunde traumatisera andra på samma härliga sätt, och därför har hantverket bakom de här konstformerna alltid fascinerat mig.

Intresset för att göra egen filmmusik tog sedan fart på 90-talet när han kom över programmet Music Maker. Han och en kompis gjorde sin egen första låt, som de sedan spelade över på kassettband.

– Jag fastnade direkt och fortsatte att göra musik med mer och mer avancerade verktyg. I början av 2000-talet hittade jag en kille på internet som gjorde remixar av gamla Commodore 64-låtar som lät som att de spelades av en symfoniorkester. Jag som älskar symfonisk filmmusik ville så klart genast veta hur han bar sig åt, om det innebar att jag skulle kunna göra min egen filmmusik. Jag blev som besatt av att få min filmmusik att låta så riktig och proffsig som möjligt, och den besattheten sitter kvar än i dag.

Niklas gillar musik av alla slag, men det är filmmusiken som är allra mest intressant.

– All musik har sin charm, men filmmusik har för mig så otroligt många nyanser och uttryck jämfört med annan musik. Om musik kunde prata så skulle filmmusik ha det överlägset största ordförrådet. Den kan viska de mjukaste orden och vråla ut de starkaste stridsropen, men också tvärtom. Filmmusik har förmågan att berätta historier och ta en på en resa, säger han.

Filmintresset väcktes när en videokamera hamnade i Niklas händer någon gång i högstadiet.

– Jag insåg att jag kunde ställa kompisar framför kameran och göra egna filmer genom att starta och stoppa inspelningen på rätt ställen. När kamerorna sen blev digitala så kunde jag tanka in videomaterialet i datorn och klippa mer exakt, flytta om klippen och lägga till texter. Då började jag också bli besatt av att få mina filmer att se så professionella ut som möjligt.

Niklas växte upp i Edsbyn, och pluggade sedan i Gävle, för att därefter jobba i Falun ett tag, innan han flyttade hem igen.

– Jag pluggade Creative Computer Graphics på Högskolan i Gävle, ett datorvetenskapligt program med inriktning mot datorgrafik för film och spel. Vi sysslade mycket med film, digitala specialeffekter, karaktärsanimation, tänk lite Disney/Pixar, och programmering. Sedan jobbade jag som 3D-grafiker på ett bolag i Falun. Där gjorde vi filmer, både datoranimerade och verkliga med datorgenererade inslag.

Filmmusiken Niklas gör, är till hans egna filmer. Men han gör även musik bara för musikens skull, och lägger ut på sin soundcloudsida (soundcloud.com/niklas-stagvall).

Han gör musiken själv, framför datorn.

– Om man som jag inte har tillgång till en egen symfoniorkester så gör man det bäst på datorn. Man använder antingen en så kallad MIDI-keyboard eller tangentbord och mus för att spela eller klicka in noter i ett musikprogram, eller Digital Audio Workstation som det kallas. Man väljer sedan att noterna ska spelas upp av diverse virtuella instrument som kan vara antingen elektroniska eller akustiska, eller någon rolig blandning. Fantasin sätter gränserna.

En bra dag lägger Niklas kanske ett par timmar på musiken. En enormt bra dag tar han inte ens paus för att äta eller sova.

– Den första och största skillnaden jag stötte på när jag började med filmmusik är att den inte har någon tydlig struktur. En typisk låt man kan höra på radion är ofta uppbyggd av verser och refräng, medan filmmusik kan vara utformad precis hur som helst beroende på vilken historia den ska berätta. Den andra stora skillnaden är att det i filmmusik oftare sker förändringar vad gäller takt, harmoni, styrka och instrumentation. Med tiden lär man sig att se och hålla sig till de mer subtila strukturerna som faktiskt finns där.

Vad drömmer du om när det gäller musikskapandet?

– Även om drömmar lätt tappar styrka när man blir äldre så tror jag att pojkdrömmen sitter kvar i bakhuvudet nånstans om att antingen bli nästa Steven Spielberg, eller åtminstone att han ska ringa för att diskutera musik till sin nästa storfilm.

Var ser du dig själv om fem år?

– Om fem år är jag på ungefär samma ställe som nu, det vill säga jag jobbar med många olika saker som intresserar mig och pysslar med egna projekt på fritiden. De stora skillnaderna är att jag är bättre på det jag gör, har gjort musik till minst ett par filmer och jobbar mer med riktiga musiker.

Fem favoriter

På femte plats börjar jag med musiken till How to train your dragon av John Powell för att den är så nyanserad och komplex att det vore en våt dröm för mig att lyckas göra något liknande.

Fjärdeplatsen tar geniet John Williams, egentligen med alla sina filmer, men måste jag välja en så blir det den ikoniska musiken till Star wars.

På tredje plats vill jag sätta något av Hans Zimmer, så hans soundtrack till Inception kvalar in med sin pampiga slutkläm.

Andraplatsen går onekligen till Michael Giacchinos retro-aktiga soundtrack till serien Lost, för att han lyckades fånga så många känslor med bara stråkar, tromboner, harpa, piano och slagverk.

Min absoluta favorit-filmmusik måste vara den första som lyckades nå mig ända in på djupet redan som barn; Landet för längesedan av James Horner.