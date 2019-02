De ville ta över hotellet – men fick nobben: "Jag fattar inte att vi inte ens fick en chans"

Läs även: Politiker efterlyser grundligare beslutsunderlag: "Kändes inte helt rätt att fatta beslut"

David Elofsson tror att deras upplägg skulle ha blivit fantastiskt bra.

Han var till och med beredd att säga upp sig från sitt jobb, kontakta leverantörer och fick uppskattande ryggdunk. Men till slut blev det bara tyst från kommunen.

David Elofssons kumpan Lars Lindh är intresserad av att köpa fastigheten och sedan låta David Elofsson hyra och driva hotellet och restaurangen. På så sätt tillvaratas deras kunskaper på bästa sätt, anser de.

David Elofsson, som under elva och ett halvt år drev Röda bonden i Edsbyn, är i dag förvånad över att deras förslag helt enkelt sorterades bort. Han satt så sent som i höstas i förhandlingar med det tidigare driftbolaget om att överta driften av hotell och restaurang. Han har då och då ryckt in och arbetat där.

Läs även: Till salu för två kronor – planerna för Hotell Edsbyn

– Många har varit på mig och undrat varför jag inte gjorde något med min bakgrund, säger David Elofsson.

Men under pågående förhandlingar ville han inte säga något. Därför har David Elofssons och Lars Lindhs planer varit okända för allmänheten fram tills nu.

Det David Elofsson tycker är märkligt är själva handläggningen. De fick inte ens chansen att åka till hotellet och gemensamt presentera sin plan. Det var när han själv ringde upp, som han fick veta att det fanns ett annat alternativ med två andra aktörer som var kommunens val.

Varför tror ni planerna gick i stöpet?

– Jag kan inte förstå varför de gick i stöpet. Jag fattar inte att vi inte ens fick en chans. Intresset finns kvar om det skulle bli någon ändring, säger Lars Lindh.

Du jobbar med flera lägenhetsprojekt i Edsbyn. Du är inte rädd för att du skulle ha tagit dig vatten över huvudet med detta projekt?

– Jag har full koll, så det är ingen fara alls, säger Lars Lindh.

David Elofssons planer är en restaurang öppen för luncher och middagar samt en bistro och catering. Han skulle ha ett nära samarbete med Idrottsparken och även vara med och stötta hjälporganisationen Reach out och pingstkyrkans diakonala arbete. Ett försök med After church, eftermiddagsbuffé på söndagar, slog så väl ut att det skulle bli en utökad satsning.

För att öka hotellets beläggning under helger har han även planer på olika sorters hotellpaket, som bandyweekend.

Lars Lindhs tanke är dessutom att renovera den gamla hotelldelen, som har dömts ut på grund av bristande brandsäkerhet för just hotellverksamhet. Idén är istället att bygga om den för att få sex-sju lägenheter för uthyrning.

Hotellet i Edsbyn har under flera år varit en förlustaffär för kommunen, därför vill kommunen nu sälja hotellfastigheten för två kronor.

Kommunchef Christer Engström, som har hållit i förberedelserna inför en eventuell försäljning av hotellet, konstaterar att kommunen är ute efter en försäljning till någon eller några som både äger fastigheten och driver hotell och restaurang. Man har valt att inte sälja via anbud.

Istället väljer kommunen en riktad försäljning till de två andra intressenterna, eftersom man tror att det på sikt gagnar både skattebetalare och näringslivets behov.

David Elofsson är noga med att poängtera att han inte är arg och bitter på de två aktörer som kommunen har valt i sitt förslag.

– Om det nu blir som det är tänkt, så önskar jag dem lycka till. Jag hoppas det blir något jättebra för Edsbyn, säger han.