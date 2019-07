Edsbybo vinnare i Gävleborgsfinalen av P4 Nästa: "Det känns overkligt"

19-åriga Linn Wikblad från Edsbyn utsågs under onsdagskvällen till vinnare i den lokala finalen av P4 Nästa.

– Det är så himla häftigt. Jag förväntade mig verkligen inte det här när jag satt hemma i lägenheten sent på kvällen den sista inlämningsdagen och skickade in låten, säger Linn Wikblad.