TV: Se Ebbots tolkning av Carolas "När löven faller"

Ebbot Lundberg slog igenom i som sångare och frontfigur i bandet The Soundtrack of our Lives, men har också en framgångsrik solokarriär. 2014 blev han känd för en bredare publik genom sin medverkan i Så mycket bättre, och han är också med i årets jubileumssäsong.

Den 13 mars nästa år gör han en spelning på Söderhamns teater.

Konserten arrangeras av Kultur och fritid.