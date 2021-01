E4 norr om Hudiksvall stängs av – lastbil ska bärgas efter olycka

Efter torsdagskvällens olycka där en lastbil körde i diket i höjd med Långsjön, på gränsen mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommun, kommer E4 att stängas av för bärgningsarbete under fredagen.

Bärgningen är planerad att inledas omkring klockan 10 på förmiddagen och förväntas preliminärt vara avklarad vid 15-tiden.

E4 mellan Hudiksvall och Jättendal stängs då av i båda körriktningar och trafiken leds istället om via andra vägar.

Norrgående trafik omleds via väg 781 i Välsta och vidare till Harmånger där trafiken återigen kan ansluta till E4. Samtidigt kommer södergående trafik av att ledas om från Jättendal via väg 307 och därefter via Bergsjö och Ilsbo för att åter ansluta till E4 vid trafikplats Skogsta.