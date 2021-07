E-Type laddar upp inför Hudikkalaset ikväll: "Har många glada minnen härifrån"

E-Type, eller Martin Erikson som han egentligen heter, är en av 90-talets och 2000-talets absolut största svenska artister med hits som This is the way, Life och Angels crying.

När tidningen ringde upp honom på tisdagseftermiddagen satt han i bilen på väg till Hudikkalaset – redo för att äntligen få spela i sommar, efter en lång väntan under pandemin.

– Det ska bli jättekul att komma tillbaka till Hudiksvall, jag gillar staden och har många glada minnen härifrån, säger han.

E-Type berättar att det är roligt och speciellt att äntligen få spela live igen och se människor. Det fanns nämligen en tid då han trodde att han aldrig skulle få kliva upp på en scen igen.

– Jag är lite rädd för att jag har glömt bort låttexterna, säger han och skrattar.

– Men det är väl lite som att cykla tänker jag. När man väl börjar sjunga kommer allt tillbaka igen.

Tidigare i sommar har han spelat i bland annat Finland, där det samlats över 5000 människor. Efter spelningen i Hudik kommer turnén att fortsätta landet runt.

– Man känner att livet som det var innan är på väg tillbaka nu och det känns positivt. Nu börjar man se ljuset igen, säger han.

Trots att Hudikkalaset bara har sittande publik i år, är E-Type inte orolig över att hans gig kommer bli tråkigt – snarare tvärtom.

– Det är såklart tråkigt med sittande publik, men det är roligt att de ändå lyckas genomföra Hudikkalaset på det här sättet. Jag tror att det kommer bli grymt bra oavsett, säger han.

Han säger att tisdagspubliken kan förvänta sig att han och bandet kör på som vanligt. Han har med sig samma band som han alltid har haft och de är riktigt sugna på att spela igen.

De återkommande fansen kanske kommer ana ett annat upplägg på låtarna än vanligt.

– Vi kommer köra många äldre låtar som vi inte har kört de fem senaste åren, som till exempel Hold your horses, säger han.

E-Type kliver på scenen 21.30 ikväll, du kan se hela sändningen från Hudikkalaset live här.