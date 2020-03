Dubbla Bollnässegrar på lunchtravet i Romme

ROMME. Det blev en V5-dubbel till Bollnäs vid lunchtävlingarna på Rommetravet under onsdagen. Bo Landgren fick riktig snurr på Pastor On Line från start och satt tidigt i ledningen. Där fick han hållas i 1.20-tempo och trots att storfavoriten Dark Angel Avenue fick en fin resa i andra ytter lyckades hon inte fånga in den dryge 40-oddsaren som segrade på 1.18,0a/2 140 meter.

Tomas Pettersson avslutade sedan V5-omgången med Thomas Lönn-tränade Bear Gift som från just andra ytter avgjorde mot ledande Uptown Girl och tog karriärens andra seger i 40:e starten. Segertiden blev 1.17,0a/2 140 meter.

Mats Persson