Dubbelt så många orosanmälningar i maj – sommarlovet riskerar bli extra tufft: "Alla vuxna har ett ansvar"

Inställda sommaraktiviteter och en försämrad familjeekonomi riskerar att leda till ett extra tufft sommarlov för många barn. Det befarar organisationen Barnens rätt i samhället, Bris, som redan under våren sett indikationer på hur barn far illa i större utsträckning under coronapandemin.

– Bris får alltid ett betydligt högre tryck när ordinarie samhällsverksamheter stänger ner på sommaren. Det är något vi också upplevt under våren, då fler barn än vanligt har kontaktat oss, berättar Jonas Söderlund, kurator på Bris.

Det är främst samtalen om familjekonflikter som ökat.

– Det handlar om allt från att vara less på att sitta fast hemma och att föräldrarna bråkar, till situationer med våld och övergrepp, berättar Jonas Söderlund.

På barn- och familjeenheten i Ljusdals kommun har personalen också upplevt en högre arbetsbelastning under våren. Antalet inkomna orosanmälningar har ökat ovanligt mycket och i maj månad fördubblades de jämfört med föregående år, från 54 till 108. Enhetschefen Sofia Larsson vill dock inte spekulera över vad detta innebär för sommaren.

– Det är ännu för tidigt att säga vad ökningen beror på eller om det går att se som en indikator på hur sommaren kommer bli. Det är någonting vi får analysera efter sommaren, säger Sofia Larsson.

Skolorna står vanligtvis för en femtedel av orosanmälningarna som kommer in till socialtjänsten. När sommarlovet drar igång försvinner därmed en trygghet för många barn. Just denna sommar tycker Jonas Söderlund att det är extra viktigt att vuxna agerar för barnens bästa.

– Utsattheten ökar när barn blir isolerade från andra vuxna, speciellt nu när många sommaraktiviteter blir inställda. Jag vill uppmuntra alla vuxna, grannar såväl som fotbollstränare, att agera om de känner sig oroliga för ett barns mående, säger Jonas Söderlund.

Läs även: Barn far illa i våldsamma familjer – dramatisk ökning av anmälningar: "Det är jätteallvarligt"

Han anser att kommuner och myndigheter ofta har ett vuxenperspektiv under sommaren, där rätten till semester för personalen går före barnens behov.

– Varje sommar upplever barn att det blir svårare att nå ungdomsmottagningar, skolkuratorer, socialtjänsten och liknande. Liknande tendenser har vi även märkt under hela våren, säger Jonas Söderlund.

Men enligt Sofia Larsson har kontakten med familjer i behov av stöd i Ljusdals kommun fortsatt i stort sett som vanligt trots coronapandemin. Socialtjänsten har dessutom satsat extra på att synas i samhället nu när skolorna är stängda.

– Vi har utökat vårt fältarbete, för att visa att vi finns och göra det enkelt för barn och föräldrar att ta kontakt, säger Sofia Larsson.

Att en minskad bemanning under sommaren skulle bli ett problem är inte något hon håller med om.

– Vi gör en bedömning efter läget. Det stämmer att vi har en mindre bemanning under sommaren, men antal ärenden går också ner då. Att bara använda oss av ordinarie personal är också ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten, säger Sofia Larsson.