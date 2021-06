Drygt två miljoner delas ut av Iggesunds bruk – se vilka lokala föreningar som får bidrag

Två gånger per år delar Sociala fonden och Sundbladska fonden ut bidrag till föreningar inom deras verksamhetsområde. Iggesunds bruks två fonder beviljade anslagen vid ett styrelsesammanträde den 15 juni i år.

Iggesunds sociala fond betalar ut drygt 1 685 000 kronor till tolv föreningar. Hudiksvalls IF får 800 000 kronor för sin satsning av bygget av Hälsinglands första multibana. Enångers atletklubb får 205 000 kronor för att bygga ett nytt omklädningsrum för damer samtidigt som Ankarklubben får 152 735 kronor för renovering av köket i Rödmyrastugan.

Övriga föreningar som får bidrag är:

• Hudiksvalls brukshundsklubb får 120 000 kronor för byte av tak på sin klubbstuga

• Tunalids ridklubb får 100 000 kronor för markberedning och material till en naturled

• Jättendals IF får 100 000 kronor för utökning av belysning längs sitt elljusspår

• Hedebackens vänner får 67 200 kronor till medbringare och bromsanordnings till sin liftanordning

• Hagmyrens ponnyklubb får 50 000 kronor för fyra belysningspunkter och markarbete

• Högsgårdens bygdegårdsförening får 33 500 kronor till mörkläggningsgardiner

• Björnbergets alpina klubb får 27 400 kronor till skyddsmadrasser

• Hudiksvalls Equmenia scouter får 14 930 kronor till tarp och eldstad

• Ängebo IK får 14 455 kronor för att komplettera sin sladdutrustning med en spårsläde

Sundbladska fonden delar ut totalt 774 000 kronor till 17 föreningar men redovisar inte hur mycket varje förening får.

De föreningar som får bidrag är: Bågskytteklubben Iggesund, Iggesunds IK, Enångers IK, Hudiksvalls BBK, Hudik/Björkberg innebandy, Hudiksvalls Equmenia missionskyrkan, Hudiksvalls rid och ponnyklubb, Håsta innebandyklubb, Julle United dansförening, Strands IF, IF Team Hudik, Tunalids ridklubb, Forsa IF, Forsa skytteförening, Näsvikens IK, Ängebo idrottsklubb, Ilsbo sportklubb.