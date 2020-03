Drop in-besök stoppas på hälsocentraler i Söderhamn och Hudiksvall: "Vi vill undvika att någon blir smittad"

– Vi vill undvika att någon blir smittad medan de sitter i våra väntrum, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

På lördagen meddelade Region Gävleborg att möjligheten att göra obokade besök på regionens hälsocentraler i Söderhamn och Hudiksvall tillfälligt kommer att tas bort, som en extra säkerhetsåtgärd.

– Vi frångår tills vidare möjligheten till drop in. Verksamheterna ser just nu över hur behövande ska kunna tas emot utan drop in, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg.

Om du misstänker att du blivit sjuk och behöver hjälp, ska du i stället ringa din hälsocentral. Den som rest i någon av riskzonerna för coronavirus uppmanas att ringa sjukvårdsupplysningen 1177 för att få råd.

Hälsocentralerna gör på olika sätt för att ta emot patienter som vill göra akuta besök. De flesta har akuttider som patienterna får komma till efter att ha ringt till sin hälsocentral.

Men på hälsocentralerna i Hudiksvall och Söderhamn finns det också möjlighet att göra oanmälda besök, drop in.

– Den här tiden på året är det huvudsakligen personer med luftburna infektioner som söker sig till drop in, säger Johan Kaarme.

På sjukhusens akutmottagningar finns en helt annan struktur för att ta emot och sålla patienter förklarar biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören. Där finns det också möjlighet att isolera patienter som misstänks ha luftburna infektioner.

– Vi har också affischer som uppmanar den som tror sig vara smittad, att gå hem och ringa 1177 för att få rätt hjälp utan att komma i kontakt med andra personer, säger Johan Kaarme.