Drogpåverkad kvinna ska ha försökt köra på polis – förföljdes efter inbrottsförsök vid Järvsö

För två veckor sedan fick polisen larm om ett inbrottsförsök på Nordsjögården, Järvsö. När patrullen anlände lämnade en bil platsen, som polisen följde efter.

Kvinnan åtalas nu för försök till grov misshandel för att under förföljandet ha kört in polisbilen och försökt preja den av vägen. Efter att fordonen kolliderat och stod still klev en polis ut ur sitt fordon. Kvinnan ska då ha vridit hjulen mot hans håll och gasat kraftigt, enligt åtalet.

I andra hand har åklagaren yrkat på grov vårdslöshet i trafik för körningen upp mot Ljusdal. Hon ska ha kört bilen under "avsevärd narkotikapåverkan" både vingligt och på fel sida av vägen.

Kvinnan saknade dessutom giltigt körkort och åtalas för både grov olovlig körning och grovt rattfylleri. Polisen har yrkat på 10 000 kronor i skadestånd.

Kvinnan, som är skriven i Ljusdal, misstänks också för två fall av ringa narkotikabrott och två fall av brott mot knivlagen, som ska ha skett i september i år.