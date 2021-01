Drama på stopptid – Bollnäs räddade poäng med första straffmålet: "Som en kantboll i pingis"

I förra hemmamatchen mot Vetlanda fick Bollnäs sin allra första straff för säsongen.

Då bommade Patrik Nilsson, men det spelade mindre roll då den hete målskytten redan öst in ett gäng mål och segergreppet var kopplat.

Säsongens andra straff kom i ett något viktigare läge – minst sagt.

Det var i det sista skälvande sekunderna av en rafflande stopptid, där Västerås just hade tagit ledningen med 5–4 på ännu en effektiv spelvändning med Robin Andersson som avslutare.

TV: Sena målen i höjdpunkterna från Sävstaås i spelaren nedan

Ett lyrinslag från vänsterkanten seglade in i boxen och landade till slut på VSK-hjäm. Domare Ulrik Bergman tvekade inte att blåsa straff direkt, trots en hel del protester från de grönvita.

En samlad Christian Mickelsson gled fram till punkten. En målskytt som brukar vara kylig i avgörande lägen, även när det är minus tolv grader ute.

– Jag hade skjutit bra på uppvärmningen och bestämde mig för att dra en låg isare, men det var ju inte precis tanken att den skulle gå så mitt i mål, säger Mickelsson om en lyckosam halvträff som ställde Henrik Kjellsson i VSK-buren.

För hemmalirarna blev det firande som efter en tung seger.

Det var en värdefull poäng att bärga till slut.

– Jo, och jag kan tycka vi förtjänade den också. Och som matchen blev får vi vara nöjda med det, vi låg ju ändå under med 1–3, säger Christian Mickelsson, som också styrde in en patenterad långlyra från Per Hellmyrs som gav reducering till 3–4 i andra halvlek.

– Alltså, jo, jag var på den, men det var inte med mycket och egentligen inte meningen att styra bollen. Det var väl lite som en kantboll i pingis, kan man säga. Men det blev ju mål, det var huvudsaken, säger Mickelsson.

Bollnäs startade matchen starkt och hade flera lägen redan under de första tio minuterna, men i stället var det Västerås som kunde sätta första målet i sitt första anfall.

I grova drag var det matchbilden i en kamp med högt tempo där Bollnäs drev spelet långa stunder, men där ett effektivt VSK kunde utnyttja bolltapp i sylvassa omställningar.

– Vi visste ju om det, det är så frejdiga och trycker hårt när de får sina lägen. Västerås bara kör och är ett roligt lag att möta, och de är också väldigt effektiva, säger Christian Mickelsson – som samtidigt var nöjd med Bollnäs prestation, det särskilt efter paus.

– Vi var jäkligt bra i andra halvlek, och där blir det ett böljande spel där båda lagen har sina lägen. Vi gör det bra som hämtar igen, det var väl inte helt rättvist med underläge 1–3 i paus heller.

De renaste chanserna före slutdramat hade ändå hemmalaget, med fritt skottfält för Caspher Ekström och bommat friläge för Anton Dahlberg.

MATCHFAKTA – Elitserien

Bollnäs–Västerås 5–5 (1–3)

Mål: 0–1 (10) Robin Andersson (Jesper Jonsson), 1–1 (22, hörna) Samuli Helavuori (Markus Ståhl), 1–2 (25) Stefan Kröller (Jesper Jonsson), 1–3 (30) Emil Juhlén (Robin Andersson), 2–3 (52) Samuli Helavuori (Per Hellmyrs), 2–4 (64) Joel Engström (Kasper Sandgren), 3–4 (65) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 4–4 (71, frislag) Patrik Nilsson (Jesper Larsson), 4–5 (90+1) Robin Andersson, 5–5 (90+4, straff) Christian Mickelsson.

Hörnor: 12–8 (6–2).

Utvisningar: Bollnäs 2 x 10, VSK –.

Domare: Ulrik Bergman.

Publik: 8.