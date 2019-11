Drag och hålligång när spelmansstämma tog ton: "Kul att få inspiration"

Dellendraget är namnet på den förening som anordnar spelmansträffen varje år. Hit kommer långväga personer, i år omkring 150 personer, från stora delar av landet för att ta del eller rent av delta i spelningarna.

– Vi träffas en helg för att spela tillsammans och trivas. Många av oss känner varandra sedan tidigare eftersom att vi reser runt och spelar, så det blir ett trevligt sätt att umgås, säger Kerstin Tillemar som själv är trogen durspelare.

Under fredagskvällen var det, efter middagen, gemensam spelning i entrén till hotellet. Gitarrer, durspel och diverse andra instrument skapade en svängning stämning som fick ett par av besökarna att bjuda upp till dans. Under lördagen väntade dock underhållning under mer ordnade former.

– Då har vi en konsert i festvåningen här på Statt. Dit är även andra besökare är välkomna, för det är det vi vill – att de ska komma hit och trivas och samtidigt bli underhållna en eftermiddag, sa Kerstin Tillemar.

Östersund, Dalarna, och Örnsköldsvik var några av de geografiska platser som fanns representerade genom spelmän. Från Stockholm hade makarna Ann Ivring och Conny Axelsson rest upp tillsammans med sina durspel.

– På sommaren är det många stämmor, men på vintern är det inte så många likt denna. Sen är det kul att få lite inspiration och höra nya låtar, sa Ann Ivring på frågan om varför de valt att åka till just denna stämma.

– Och det är en trevlig gemenskap, speciellt som nu när vi träffar spelmän från olika delar av landet, tillade Conny Axelsson.