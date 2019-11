Dömd till fängelse för miljonbedrägeri – nu misstänks mannen på nytt: "Pengarna har gått till spel"

Bara tre dagar efter att rättegången om ett omfattande bedrägerimål med miljontals kronor i potten avslutats i hovrätten, åtalas nu huvudmannen för att på nytt ha lurat till sig ett sexsiffrigt belopp. Enligt den stämningsansökan som lämnades in till Hudiksvalls tingsrätt under torsdagen påminner tillvägagångssättet om den tidigare bedrägerihärvan där mannen uppmanade andra personer att ta lån för att sedan föra över pengarna till honom.

– Det är samma typ av brott som han redan är dömd för och skulle teoretiskt sett ha kunnat vara med i den utredningen. Men nu fick vi in den här anmälan sent även om det hände under den tidigare brottsperioden, säger åklagare Peter Helsing.

Läs mer: Lurade sina offer på flera miljoner – man döms till fängelse efter stor lånehärva

Den här gången ska en kvinna i Hudiksvalls kommun ha övertalats om att de nära 300 000 kronor hon förde över till mannen skulle användas till en investering för att sedan återbetalas inom sex månader. Men några pengar dök aldrig upp.

– Vi har kunnat konstatera att de här pengarna inte har investerats utan gått till spel och förts vidare till andra personer, säger Peter Helsing.

Själv nekar mannen, som är i 35-årsåldern, till att handlingen ska vara brottslig. I förhör medger han själva händelseförloppet och uppger att tanken var att investera pengarna med bra avkastning, samtidigt som han skötte alla avbetalningar. Men pengarna användes istället till att betala gamla skulder och att spela på trav och nätkasinon.

– Det är inte brottsligt att låna pengar men om man gör det under förespeglingen att det ska investeras och sedan spelar bort pengarna istället, så har man vilselett personen som förde över pengarna, säger Peter Helsing som anser sig ha en stark bevisning.

Läs mer: Medger spelmissbruk – lånade miljonbelopp: "De målsägande är ekonomiskt våldtagna"

Händelsen skedde i början av 2018. Då misstänktes mannen redan vara del i en omfattande lånehärva, där han senare dömdes till två och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri samt grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott. Mannen hade då tagit emot nära 3,3 miljoner kronor under en period om drygt ett år.

Tingsrättens dom har dock överklagats och avhandlades så sent som förra veckan i hovrätten.

Nu väntar en ny rättegång i tingsrätten för den misstänkte mannen, som samtidigt inväntar hovrättens dom i det tidigare bedrägerifallet.