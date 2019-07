Dömd för tortyrliknande mord på sin sambo – nu överklagas domen om livstids fängelse

I slutet av förra veckan dömdes Jimmy Norman för mordet på sin sambo i parets gemensamma bostad i Hudiksvall i december i fjol. En våldshandling som tingsrätten beskrev som besinningslös och brutal, och som tros ha pågått under flera timmars tid.

När kvinnan påträffades livlös av räddningspersonal hade hon ett hundratal separata skador över hela kroppen. Bland annat hade hon utsatts för ett omfattande trubbigt våld mot huvud och hade skärskador på flera delar av kroppen. Den utdragna misshandeln skedde samtidigt som parets barn och offrets mamma fanns i samma bostad, enligt domen.

Mannen har däremot nekat genom hela rättegången, men medgett viss misshandel, och menar att han inte haft någonting med sambons död att göra. I stället har han hävdat att kvinnan dels på grund av berusning ramlat flera gånger under kvällen och natten och då slagit sig själv. Bland annat lyfte han fram ett fall utför en trappa som orsaken till de allvarliga skadorna.

Nu överklagar Jimmy Normans advokat morddomen till hovrätten. Under torsdagseftermiddagen gjorde försvarsadvokaten Per Wiesel klart det sista för att skicka in handlingarna till domstolen.

– Det finns olika tolkningar av rättsläkarens utlåtande men även kring den tekniska bevisningen som jag tycker att tingsrätten har hoppat över. De har gjort det enkelt för sig, säger Per Wiesel som påpekar att det trubbiga våld rättsläkaren hänvisar till kan förklaras genom de fall mannen berättat om.

Advokaten anser även att rätten har skrivit bort hans klients berättelse och att uppsåtet berörs på ett felaktigt sätt i domen, något försvarsadvokaten kommer att trycka extra på i sin överklagan.

Utöver mord dömdes mannen även för grov kvinnofridskränkning som riktats mot sambon men också grov misshandel samt olaga hot mot sambons mamma. Punkter som även de överklagas till hovrätten.

– Min klient reagerade med förskräckelse över domen. Han vänder sig helt mot att ha orsakat sin livskamrats död och tycker det är oerhört jobbigt att det slås fast i en dom, säger Per Wiesel.

Men innehållet i domen överklagas även från annat håll. Advokat K-G Myhrberg som representerar barnen och sambons mamma anser att det utdömda skadeståndet är för litet. I stället vill han att hovrätten höjer summan från 60 000 kronor per person till 100 000 kronor, för det psykiska lidandet och den sveda och värk som de anhöriga utsatts för.

Som grund för ett högre skadestånd än schablonen lyfter advokaten fram vad han beskriver som exceptionella omständigheter i form av att de målsägande var på plats i samma bostad och under tiden som dödsmisshandeln skedde.