DOKUMENT: Historien om den eviga tvåan är slut – här är HuFF:s väg från uppstarten 2011 till division 1

Ska vi ta det hela vägen från början så får vi gå tillbaka till 1931, det vill säga året då Hudiksvalls ABK bildades.

Men 80 år senare, den 8 februari 2011, klev Hudiksvalls FF in i bilden.

Hudiksvalls FF – eller HuFF som de allra flesta säger – kom till genom ett samarbete mellan Strands IF, Näsvikens IK, Högs SK, Bjuråkers GIF, Forsa IF, Enångers IF, BK Vismarå, Iggesunds IK och just Hudiksvalls ABK.

Det uttalande målet var en gemensam elitsatsning i kommunen för att ta sats mot högre divisioner. Men det har mest stannat vid otaliga andraplatser och tappade guldlägen som spelarna helst vill glömma.

Men nu står vi här. Hudiksvalls FF har säkrat seriesegern och kommer att spela i division 1 kommande säsong.

Nio år efter uppstarten har laget nått hela vägen fram – och vi tar er med på resan från den där dagen i februari 2011 fram till i dag.

2011

Tabellplacering: 2:a i division 2 Norrland.

Marginal upp till toppen: Nio poäng bakom seriesegrande Östersunds FK.

Premiärelvan: Richard Richardsson, Lars Skärpe, Niclas Lindh, Johan Danhard, Siksten Kasimir, Fredrik Rahm, Johan Brolin, Pelle Lööf, Joel Hallberg, Cristoffer Ericson, Joel Stillmark.

Skyttekung: Joel Stillmark, 23 mål.

Första säsongen som Hudiksvalls FF och tränare för laget var Pelle Lindberg och Härje Lindgren som de senaste åren hade tränat ABK.

Det här var en säsong som skulle resultera i den första av många andraplaceringar.

Inför sommaruppehållet låg laget på en femteplats, fem poäng bakom Östersund. Chansen till serieseger försvann i 2–3-förlusten hemma mot just Östersund i början av september, men HuFF satte press på seriesegraren en bra bit in på hösten.

– Innan säsongen började var det nog ingen som trodde på att vi skulle vara med och utmana om seriesegern. Under inledningen av serien var det en släng av sparka och spring över vårt spel men undan för undan växte självförtroendet och vi vågade börja rulla boll på ett helt annat sätt, sa Siksten Kasimir – som både vann Stjärnligan och tog hem priset som Hälsinglands bästa spelare.

2012

Tabellplacering: 5:a i division 2 norra Svealand.

Marginal upp till toppen: 16 poäng efter ettan Valsta Syrianska och sju bakom tvåan Sollentuna United.

Premiärelvan: Mathias Svärd, Philip Berglund, Niclas Lindh, Ludvig Sundström, Siksten Kasimir, Erik Hellström, Johan Brolin, Pelle Lööf, Fredrik Broman, Pontus Silfver, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Pelle Lööf, 14 mål.

2011 tackade Sören Ericson nej till en förlängning med nyblivna allsvenska GIF Sundsvall. Istället skrev han på ett treårskontrakt med HuFF och ersatte därmed den tidigare tränarduon Härje Lindgren och Pelle Lindberg.

Men säsongen blev inte alls vad HuFF hade hoppats på. Bland annat inledde man säsongen med fyra förluster på de fem inledande matcherna.

Efter den tunga inledningen var HuFF nästjumbo i division 2 norra Svealand. Och under stora delar av hösten fortsatte jakten på att i första hand säkra ett nytt kontrakt.

Något som inte blev klart förrän i den sista omgången och det var en riktig rysare. Inte mindre än sju lag riskerade att åka ur inför den sista omgången.

Men efter en stabil seger i den sista omgången – och fyra mål från Pelle Lööf – säkrade laget kontraktet och slutade till och med på en femteplats i tabellen.

2013

Tabellplacering: 4:a i division 2 Norrland.

Marginal upp till toppen: Elva poäng efter ettan Skellefteå och åtta bakom tvåan Anundsjö.

Premiärelvan: Niclas Larsson, Philip Berglund, Thomas Sundberg, Ludvig Sundström, Siksten Kasimir, Jesper Karlsson, Johan Brolin, Per Lööf, Mehmed Hafizovic, Andreas Persson, Viktor Roos.

Skyttekung: Pelle Lööf, 17 mål.

Bara en vecka efter sista matchen var spelad 2012 kom beskedet att Sören Ericson slutar som tränare med omedelbar verkan. Det på grund av hälsoskäl. In inför säsongen 2013 klev istället Henrik Åhnstrand och Janne Westin, som redan under hösten klivit in som assisterande tränare till Sören Ericson.

Det var också inledningen på ett fem år långt och framgångsrikt samarbete.

Efter att ha förlorat seriepremiären radade laget upp en svit med tolv matcher utan förlust och susade upp i serieledning.

Men under de sista omgångarna tappade HuFF farten rejält och halkade ner till en fjärdeplats.

Utanför seriespelet tog sig HuFF vidare till Svenska cupens gruppspel efter ett riktigt drama mot Landskrona BOIS. En match som slutade 6–5 efter förlängning och straffar.

2014

Tabellplacering: 2:a i division 2 Norrland.

Marginal upp till seriesegraren: 10 poäng bakom ettan Piteå IF.

Premiärelvan: Niclas Larsson, Andreas Persson, William Wallin, Niclas Lindh, Ludvig Sundström, Siksten Kasimir, Mehmed Hafizovic, Petter Andersson, Pelle Lööf, Mathias Åkerlund, Viktor Roos.

Skyttekung: Pelle Lööf, 13 mål.

Under försäsongen bjöd lottningen till Svenska cupen på en verklig humörhöjare när HuFF hamnade i samma grupp som IFK Göteborg (0–10), GIF Sundsvall (0–2) och Värnamo (seger med 2–0).

Samtidigt kom beskedet att Cristoffer ”Våfflan” Ericson lämnar för norrettanklubben IK Frej i Täby och veckan före premiären åkte sedan Thomas ”Chippen” Sundberg på en fraktur i höger fot.

I premiären spelade HuFF oavgjort (2–2) mot Ånge efter två mål av Pelle Lööf.

Det var sedan en vårsäsong som präglades av många skador och sjukdomar, där HuFF också hade stora problem med målskyttet. Men under hösten började sedan klättringen uppåt i tabellen – och HuFF slutade alltså på en andraplats.

En placering man sedan skulle prenumerera på under de kommande säsongerna.

Även den här säsongen tog sig HuFF vidare till Svenska cupens gruppspel efter att ha slagit ut Husqvarna.

2015

Tabellplacering: 2:a i division 2 Norrland.

Marginal upp till seriesegraren: Två poäng bakom seriesegrande Team TG FF.

Premiärelvan: Niclas Larsson, William Wallin, Thomas Sundberg, Ludvig Sundström, Siksten Kasimir, Patrik Broman, Johan Brolin, Cihan Sener, Lucas Dullaghan, Viktor Roos, Jonathan Stridh.

Skyttekung: Pelle Lööf, 17 mål.

Ett nytt äventyr i Svenska cupen stod för dörren och HuFF hamnade i samma grupp som Jönköping (1–4), Assyriska (1–3) samt Malmö FF (0–5).

Under vårsäsongen kom sedan besked från tränarduon att HuFF väljer bort naturgräset på Glysisvallen till förmån för konstgräset på Sparbanken arena.

HuFF gick till sommarvila i serieledning efter 11 segrar av 14 möjliga. Men under hösten sprang Piteå förbi i tabellen och med två omgångar kvar ledde laget med två poäng – ett avstånd som höll sig ända in i mål.

– Vad det beror på? Vet inte faktiskt. Det är fotboll och det handlar om små marginaler, skador och lite flyt naturligtvis. Vi har inte varit lika bra på hösten som under våren. Den saken är klar. Ändå har vi gjort bra. Det är tufft, sade Janne Westin efter 5-1 mot Ånge i avslutande matchen.

2016

Tabellplacering: Tvåa i division 2 Norrland.

Marginal upp till seriesegraren: Fem poäng bakom seriesegrande Sandvikens IF.

Premiärelvan: Niclas Larsson, Thomas Sundberg, Ridwan Beyan, Jonas Karlsson, Haris Camo, Christoffer Lindberg, Cihan Sener, Johan Brolin, Pelle Lööf, Rabii Hamdan, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Pelle Lööf, 19 mål.

Under uppladdningen inför säsongen spekulerades det friskt om att HuFF kunde få in gratisplats i division 1 efter oegentligheter hos Prespa Birlik från Malmö. Men till slut kom beskedet att Svenska Fotbollförbundet inte tänkte gå vidare med utredningen.

Henrik Åhnstrand och Janne Westin gjorde klart med en fortsättning samtidigt som Siksten Kasimir lade skorna på hyllan för att istället bli assisterande tränare.

I slutet av mars månad blev det klart med ett fint nyförvärv när Cristoffer ”Våfflan” Ericson återvände från IK Frej.

Det var framför allt en mycket starkt defensiv som var framgångsfaktorn bakom vårsäsongens facit med tio segrar, två kryss och en förlust. HuFF gick också på sommarsemester som serieledare.

Men precis som förra året skulle det inte räcka ända fram.

HuFF inledde hösten med att på bortaplan förlora seriefinalen mot Sandviken med 0–1. En annan tuff smäll kom borta mot Anundsjö när fyra omgångar återstod. Först kvitterade hemmalaget till 1–1 i den 92:a minuten och strax efter det gjorde Cristoffer Ericson sig så illa att han missade resten av säsongen.

Det blev för tredje året i rad en andraplats i serien och för första gången fick laget chansen att kvala till division 1. Men efter 1–2 hemma mot Karlberg och 1–1 borta mot Linköping City försvann också den chansen.

2017

Tabellplacering: Trea i division 2 Norrland.

Marginal upp till seriesegraren: Tretton poäng efter seriesegrande Skellefteå och fem bakom tvåan Timrå.

Premiärelvan: Niclas Larsson, William Wallin, Jonas Karlsson, Daniel Eliasson, Haris Camo, Christoffer Lindberg, Cihan Sener, Kion King, Dennis Backström, Niklas Dahlström, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Cihan Sener, 13 mål.

Henrik Åhnstrands sista år som tränare inleddes med att Pelle Lööf nobbade ett anbud från Sandvikens IF. En lång följetong var också Ängelholms FF kamp att undvika konkurs. Om så blivit fallet hade Hudiksvalls FF blivit erbjuden en plats i division 1.

Under vårsäsongen var HuFF som vanligt starka bakåt med bara 13 insläppa mål på 14 matcher. Men offensivt var det inte lika bra.

Och efter 1–2 mot Morön i slutet av augusti försvann viktiga poäng i jakten på ­seriesegern. Sista spiken i HuFF-kistan blev mötet med Skellefteå på hemmaplan. Det blev förlust med 1–3, vilket betydde att laget också kunde glömma kvalspel.

– Vi har kvalitéer, men vi har tappat för många poäng under hösten. Det är svårt att säga vad det beror på, sa Cihan Sener.

En förklaring kan ha varit saknaden av den annars notoriske skyttekungen Pelle Lööf som gick långtidsskadad i princip hela säsongen.

2018

Tabellplacering: Tvåa i division 2 Norrland.

Marginal upp till seriesegraren: Två poäng bakom seriesegrande Boden.

Premiärelvan: Niclas Larsson, Andreas Persson, William Wallin, Jonas Karlsson, Daniel Eliasson, Haris Camo, Andreas Smedbakken, Vilmer Svensson, Per Hedlund, Kion King, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Cihan Sener, 12 mål.

Här har vi den säsong som de flesta nog helst bara vill glömma.

Det här är nämligen säsongen då laget såg ut att ha skaffat sig ett läge som faktiskt inte skulle vara möjligt att tappa. Med fyra matcher kvar att spela hade HuFF nämligen skaffat sig en marginal på sju poäng ned till närmast jagande lag.

Men då fick man stora skälvan – samtidigt som målvakten och lagkaptenen Niclas Larsson gick sönder.

Tre raka förluster följdes upp av en seger i den sista omgången, men det räckte bara till en andraplats och ett nytt kval.

Där sprack drömmen i den sista kvalmatchen och än en gång fick laget finna sig i att ha varit nära, men inte nått hela vägen fram.

– Just nu är det bara tomt. Den är ju inte ny den här känslan, det är väl det som är tyngst, sa Pelle Lööf direkt efter säsongens sista match.

2019

Tabellplacering: Femma i division 2 norra Sveland.

Marginal upp till seriesegraren: 26 poäng bakom seriesegrande Täby, 16 poäng bakom tvåan Karlberg.

Premiärelvan: Simon Elgh, Andreas Persson, William Wallin, Daniel Eliasson, Haris Camo, Christoffer Lindberg, Cihan Sener, Vilmer Svensson, Tobias Sandström, Niklas Dahlström, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Cihan Sener, 18 mål.

Efter en säsong i klubben lämnade Mikael Bengtsson sin roll som tränare och inför förra säsongen klev istället Benny Dahlin in som huvudtränare.

Det här skulle komma att bli något av ett mellanår för klubben.

Division 2 Norrland byttes återigen mot division 2 norra Sveland och HuFF var aldrig riktigt inblandad i toppstriden.

– Vi hade en känsla inför säsongen att vi kunde vara med lika högt även i den här serien. Nu blev det inte så, det är flera faktorer som spelar in med ny tränare och nya spelare, sa Härje Lindgren i klubbens sportkommitté efter säsongen.

2020

Tabellplacering: 1:a, säkrade seriesegern i den näst sista omgången.

Premiärelvan: Simon Elgh, William Wallin, Araya Zerai, Christoffer Lindberg, Cihan Sener, Lukas Bergquist, Pelle Lööf, Raymond Ddungu, Pelle Hedlund, Abdulmannan Khalil, Cristoffer Ericson.

Skyttekung: Cihan Sener, 12 mål (när det återstår en match).

Vad finns det mer att säga om årets säsong egentligen? Det känns som att det mesta är sagt.

Tillsammans har spelarna och ledarna runt laget hittat många olika sätt att vinna matcher. Man har också vänt på underlägen flera gånger om och man har därtill, för en gångs skull, haft marginalerna och övriga resultat på sin sida.

Med en match kvar att spela är facit nio segrar, två kryss och en förlust.

I lördags slog man alltså in den första av två möjliga matchbollar i en högdramatisk match borta mot Österåker. Stor hjälte blev Jesper Lindholm som avgjorde med matchens absolut sista skott.

Nu har Hudiksvalls FF suddat ut epitetet som den ständiga tvåan. För hörrni, nästa år ska det spelas division 1-fotboll på Glysis Sparbanken Arena.