Dog i covid-19 – kan ha smittats av hemtjänstpersonalen: "Hade inte behövt dö"

Nyligen publicerade vi en nyhet om att hemtjänstpersonal utsattes för coronasmitta vilket ledde till en anmälan till Arbetsmiljöverket. När Johan Rintamaa läste detta reagerade han.

Notisen handlade om hans mamma som dog i covid-19 i april. Enligt Johan Rintamaa fick hans mamma smittan av hemtjänstpersonalen och Söderhamns kommun har inte velat ta ansvar för händelsen.

– Kommunen har försökt föra fram att hon ändå var döende, men hon hade inga sådana symptom innan hon smittades med coronaviruset, säger Johan Rintamaa.

Mamman hade sedan sju år tillbaka den obotliga sjukdomen ALS och vårdades i hemmet. Johan Rintamaa berättar att hon fått palliativ vård, som man ger till patienter som har icke botbara sjukdomar med förväntad dödlig utgång, under en längre tid men att hon inte hade behövt dö i april.

– Personalen har gjort ett jättefint jobb med mamma och gett henne en bättre livskvalitet än hon skulle haft på många andra ställen, men det är en annan sak. Här tar inte arbetsgivaren sitt ansvar, säger han.

Johan Rintamaa bor i Skåne men besökte sin mamma dagarna innan hon dog. Han gick då inte in till henne utan pratade med henne genom dörren. Innan hon insjuknade hade släktingar varit på besök men de ska ha hållit sig på avstånd.

För Johan Rintamaa finns inget tvivel om att det är personalen som kommit med smittan.

– Kommunen antydde att det var släkten som smittade henne men så var det inte. Mamma hade besök av hemtjänsten sex gånger om dagen utöver nattpatrullen. Hon träffade många olika människor där, säger han.

Johan Rintamaa riktar skarp kritik mot hur Söderhamns kommun har hanterat situationen.

– De har inte ens hört av sig från kommunen vilket jag tycker är nonchalant. Jag hade velat veta hur de utreder en sån här sak och jag tycker att en sån utredning borde ske skyndsamt, säger han.

Birgitta Löjdström, verksamhetschef på hemtjänsten i Söderhamn, säger att det alltid är sorgligt när någon avlider och att det blir ännu tråkigare när anhöriga blir besvikna.

– Vi har haft kontakt men kanske inte på det sättet som han (Johan Rintamaa) önskat. Här var det en del olyckliga omständigheter eftersom både chefen och en stor del av personalen var sjuka. Det var inte optimalt och jag kan bara beklaga det, säger hon.

Birgitta Löjdström berättar att de tagit emot Johan Rintamaas klagomål och registrerat det. Just nu pågår en utredning om händelsen. När den är klar vet de hur de ska gå vidare och om någon lex-Maria eller lex-Sarah-anmälan ska göras. Birgitta Löjdström vill i dag inte säga om smittan kom in via personalen.

– Jag vill inte föregå utredningen. Det är klart att det finns en möjlighet att vi smittat henne men hon hade även kontakt med andra personer. Vi kan inte säkert i dag säga att smittan kom från personalen, säger hon.

Hur lång tid brukar en sådan här utredning ta?

– Egentligen brukar det gå på kanske en månad men nu har det varit sommar med semestrar som gjort att det dragit ut på tiden.

Har någonting ändrats i ert sätt att arbeta sedan det här hände?

– Vi vet mycket mer om viruset nu än vi gjorde i april. Då visste man inte att människor kunde vara sjuka trots att man inte uppvisade några symptom. Nu har vi visir vid all nära vård. Det hade vi inte då. Vi följer de riktlinjer som sätts, säger Birgitta Löjdström.

Johan Rintamaa och han syster planerar att lämna in varsitt skadeståndsanspråk mot Söderhamns kommun.

– Så här får det inte gå till. Man måste vara rädd om sina medborgare, speciellt de svagaste, säger han.