Död i tre decennier – då vaknade bandyn i Hudiksvall igen: "Trodde faktiskt den skulle överleva"

Hälsingland är för många ute i landet synonymt med bandy. Men det gäller knappast Hudiksvall.

Där lyser sporten med sin frånvaro och i dag finns knappt ett enda spår av bandyns existens kvar. Den sägs ha dött ut på 1950-talet – något som är sant, men bara delvis.

Vi återkommer till det.

I början av 1900-talet stod faktiskt Hudikbandyn stabil. Såväl IFK Hudiksvall, Hudiksvalls IF och Strands IF lekte med det lackröda nystanet. Mestadels på Kotorget mitt i stan.

IFK Hudiksvall föll till exempel mot Söderhamns IF i den första DM-finalen 1906 och stadens första och enda DM-titel kom 1915 då Strands IF besegrade Hudiksvalls IF i final.

1951 bildades Hudiksvalls Bandyklubb, i något som skulle bli en storsatsning. Men satsningen kom av sig och i stället lades klubben ner 1954 och tog hela bandysporten med sig i fallet.

Lars-Gösta Larsson, mångårig sportjournalist och sportchef på Hudiksvalls Tidning, tror att bandyn kanske helt enkelt inte stod sig i konkurrensen med andra sporter.

– Det har väl aldrig funnits någon tradition för bandyn i Hudiksvall. Under 50-talet var handbollen väldigt stark och var den i särklass största sporten under vintern. Strand spelade i landets näst högsta serie under några år och det kan vara en av anledningarna till att bandyn hamnade i skymundan, säger han.

1981 hade Robert Gilljam från Söderhamn fått jobb på Hasselakollektivet och samtidigt värvats till Strands IF i fotboll. Han hade själv spelat bandy i såväl Broberg, Wallvik som Stugsund.

Gilljam triggades av att sudda bort Hudiksvall som den vita fläcken på bandykartan. Han kom att bli både spelande tränare och klubbens alltiallo.

Under våren 1982 började han dra i trådar hos kommunen, som var tillmötesgående. Åtminstone efter ett tag.

– Jag har sett nu i efterhand att jag faktiskt lade ut 10 000 kronor ur egen ficka för diverse material som jag aldrig fick tillbaka, säger han med ett skratt:

– Men nej då, det funkade väldigt bra med kommunen. De var positiva och jag fick bra kontakt med fritidschefen.

Men planfrågan var tvungen att lösas under sommaren och en tom yta på Björkberg hamnade i kikarsiktet. Där anlades på hösten en bandyplan med naturis intill skidstadion.

– Den var inte perfekt. För det första var den för kort. Efter avslag och en passning så var man nästan i straffområdet, men den funkade. Den krävde mycket jobb eftersom vi stort sett fick sköta den själva, berättar Gilljam.

Han fortsätter:

– Jag och min bror (Roger Gilljam) drog ett stort lass. Ibland åkte jag och spolade innan jobbet. Ibland fick vi ploga och lägga ut sarg innan. Man var slut innan matchen började, men det skapade en lagmoral som var fantastisk. Efter någon säsong fick vi låna en gammal ismaskin från hockeyn och då blev det lättare, berättar Robert Gilljam.

Så sent som under sommaren 1982 bildades Hudiksvalls Bandyklubb, som med skral kassa gick ut med tiggarhåven.

– Jag tiggde målburar av Ljusdal, slipmaskin av Broberg och fick sarger av Edsbyn. Vi fick en rejäl bunt bandyklubbor från Boltic-spelaren Stefan Karlsson när vi var på Dex-cupen. Alla ville hjälpa till, minns Robert Gilljam.

HT:s dåvarande sportchef Lars Gösta Larsson följde Gilljams visioner om bandyns återintroduktion med intresse.

– Det kändes som ett svårt projekt, tyckte jag. Men det verkade väldigt seriöst och de fick ju till allting snabbt, minns han.

Men, det gällde också att hitta spelare i en stad där bandykulturen varit avsomnad i snart 30 år. Inom familjen fanns forna stjärnstatus i Roberts 42-årige storebror Roger Gilljam, tvåfaldig svensk mästare (1963 och 64) med Broberg. Han var såklart given i försvaret.

– Vi hade fem-sex lirare som kunde spela bandy, annars var det många Strand- och ABK-spelare i fotboll som spelat hockey som jag övertalade.

Och intresset var det heller inget fel på.

– På hösten när vi åkte ner till Hällåsen för den första träningen så var det över 40 stycken på träningen. Det var många som ville testa, minns han.

Klubbfärger då? De flesta idrottsklubbar har ofta en romantisk historia eller betydelse kring varför just färgvalet föll som det gjorde.

Hudiksvalls BK:s är charmig i sin oromantiskhet.

– När vi startade upp så kollade jag runt i serien vad de andra hade för färg. Då insåg jag att inget lag hade blått. Då körde vi på det, för vi hade inte råd med något bortaställ. Blått och vitt fick bli färgerna med Hudiksvall över bröstet, berättar Robert Gilljam med ett skratt.

När premiären närmade sig ökade det mediala intresset. Hudiksvalls tidning följde kampen ända från idé till att isen låg på Björkbergs bandybana.

– Absolut, vi skrev en hel del. Vi bevakade ju bandyn totalt sett vid den här tiden, vi var ju Hälsinglands tidning då och satsade mycket på bandy. Då var det ju såklart spännande att bandyn i Hudiksvall skulle starta igen, säger Lars Gösta Larsson, HT.

I december 1982 stod nya isbanan redo för invigning och den första bandymatchen i Hudiksvall på 28 år kunde spelas. Bandyförbundets ordförande Nisse Persson fanns på plats, höll tal och lämnade över presenter.

Trots att klubbens första säsong i division 3 inte bjöd på några sportsliga framgångar hade målet delvis uppnåtts. Det spelades bandy i Hudiksvall igen.

Säsongen 1983/84 växlade Hudiksvalls BK upp och fick ihop till ett B-lag och fick igång ett samarbete med Ljusdals BK.

– Då började vi få in lite yngre spelare och det började snackas bandy. Vi hade hyfsat med folk på matcherna, uppemot 300 vid något tillfälle. Vi hade inga större problem att få sponsorer och tidningarna var på matcherna och det kändes som att bandyn hade kommit för att stanna i stan, minns Robert Gilljam.

Säsongen 1984/85 blev den bästa då laget hade tätkänning i toppen av trean.

– Då vann vi mot Stugsund och Bergvik, och det sved såklart när ett gäng från Hudik kom och spöade dem. Då var de sura, minns Gilljam.

Efter fem säsonger fick Robert Gilljam jobb i Småland på ett behandlingshem. Flyttlasset gick under hösten 1987 och han lämnade vidare både administrativt ansvar och tränarsysslan. Något som blev klubbens fall.

Ett år senare var föreningen nedlagd. Bandyn hade försvunnit, lika snabbt som den plötsligt återuppstått fem år tidigare.

– Det dog ut helt tyvärr. Jag trodde faktiskt den skulle överleva. Det var lite synd för vi hade fått igång allt så bra. Bra avtal och en egen ekonomi. Jag vet inte vad som hände sedan. Jag antar att ingen orkade dra det. Jag vet inte ens var alla grejer tog vägen, säger han.

– Men det var en fantastiskt rolig tid.

Med Hudiksvalls BK i tappning två dog alltså bandyn ut i staden – igen. För alltid?

Den senaste bandymatchen som spelades i Hudiksvall lär ha varit en uppvisningsmatch mellan olika hälsingeprofiler 2000.