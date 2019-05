Iggesund kan göra mål – utan sin skyttekung: "Skönt att det lossnade"

Iggesund spelade årets första match på Movallens gräs. Och det blev succé direkt. Efter en tveksam första halvtimme formligen exploderade hemmalaget i den andra halvleken.

– Vi pratade i halvtid och gjorde några små justeringar. Sen gick vi in med en annan inställning och började vinna andrabollarna. Det var ovant på gräset också och det kanske tog en halvlek att komma in i det, säger Anders Fridlund.

Och alla som tvivlat på Iggesunds förmåga att göra mål utan Niklas Norman blev definitivt tystade. Fjolårets skyttekung inledde att göra fem mål på två matcher. Men sedan drog han iväg på en längre resa till USA.

– Det var skönt att det lossnade. Vi var effektiva och förvaltade lägena. De blev kanske trötta också, säger Fridlund.

Iggesund har spelat många matcher senaste två veckorna och mötte bland annat Hudiksvalls FF i DM i tisdags. Och inledningen av matchen var allt annat än bra för hemmalaget.

"Vakna gubbar"

Det skrek målvakten Mathias Sund till sina lagkamrater efter 15 minuter spel när Sund inledningsvis radade upp hörnor och chanser.

– Det kanske var så. Vi var inte riktigt där. Det märktes på alla det är tungsprunget. Vi var trötta efter det tighta spelschemat. Men sedan vaknade vi till liv lite.

Och inte så lite heller. Iggesund arbetade sig in i matchen mer och mer. I den 36:e minuten kom också ledningsmålet sedan Viktor Jansson brutit in från vänsterkanten och placerat in bollen bakom målvakten.

I andra halvlek var det bara ett lag på planen. Sund blev utspelat när kvicka Iggesundsspelare rullade upp motståndarförsvaret gång på gång.

Anders Fridlund satte dit 2–0 efter en passning från anfallskompisen Filip Dawidowicz, som gjorde mycket bra saker under matchen. Det snyggaste målet svarade dock Andreas Rodin för med ett skott utanför straffområdet som satt otagbart rakt upp i krysset.

Fridlund avslutade sedan urladdningen med sitt andra mål för kvällen. Ett skönt kvitto för 24-åringen som hade ett kämpigt första år i Iggesund 2018.

– Det här var min andra 90-minutersmatch sedan jag kom hit. Formen har inte varit den bästa och jag har haft det tufft sedan ljumskskadan i juli förra året. Jag gjorde bara tre matcher i serien under hösten.

Segern betyder att Iggesund gick upp i serieledning med en match mer spelad.

MATCHFAKTA

Division 3 mellersta Norrland

Iggesunds IK–Sund IF 6–0 (1–0)

Målen: 1–0 (36) Viktor Jansson, 2–0 (53) Anders Fridlund, 3–0 (64) Viktor Jansson, 4–0 (67) Andreas Rodin, 5–0 (73) Lukas Nilsson, 6–0 (77) Anders Fridlund.

Varningar, IIK: Jonas Karlsson. Lukas Nilsson. SIF: Faress Mohammed, Hussein Sharif, Adrian Yman.

Domare: Jonas Hägglund.

Publik: 121.