Två mål inom två minuter – HuFF vände och vann hemmapremiären: "Kommer ut och gör exakt det vi pratat om"

Hudiksvalls FF inledde den här säsongen med en 0–2-förlust borta mot Karlberg förra helgen.

På lördagen var det dags för hemmapremiär på Sparbanken Arena – och i den första halvleken var det inte mycket som stämde för hemmalaget. Istället var det Gamla Upsala som kunde gå till halvtidsvila med en 1–0-ledning.

– Vi börjar dåligt och släpper ju in ett mål där i första halvlek. Det saknas lite aggressivitet från vår sida. Egentligen är det lite som det var i förra matchen (mot Karlberg), vi är inte riktigt med i början och kommer in i matchen lite för sent. Men sen gör vi det bra.

För trots den dåliga starten skulle det till slut bli en rolig lördagseftermiddag för HuFF.

– I paus snackade vi bara som vanligt. Om vad vi gjort bra, vad vi gjort dåligt och vad vi skulle fokusera på. I andra halvlek kommer vi ut och gör exakt det vi hade pratat om.

Det dröjde drygt tio minuter innan Johan Edberg, som klev in istället för Haris Camo efter den första halvleken, nickade in kvitteringen på ett inlägg från Andreas Persson.

Inte ens två minuter senare klev Cihan Sener själv in i handlingarna och såg till att HuFF tog ledningen. Gamla Upsala hade några chanser att kvittera, men istället kunde Sener fastställa resultatet till 3–1 i matchens absoluta slutskede.

– Vi har spelet i hela andra halvlek och det är det vi ska ta med oss från den här matchen. Det är svårt att vända en match när man hamnar i underläge, men vi gör en bra halvlek och lyckas ändå med det, säger han.

Du gör två mål...

– Det är så klart alltid skönt att göra mål, speciellt så här i början av säsongen. Sen är det bra att vi vinner en hemmamatch. Vi är starka här hemma och det ska vi fortsätta vara.

MATCHFAKTA – FOTBOLL Division 2 Norra Svealand

Hudiksvalls FF–Gamla Upsala 3–1 (0–1)

Mål: 0–1 (29) Marcus Lindström, 1–1 (57) Johan Edberg, 2–1 (59) Cihan Sener, 3–1 (90+3) Cihan Sener.

Gula kort, HuFF: William Wallin, Andreas Persson, Cihan Sener.

Domare: Erik Nordqvist.

Publik: 277.