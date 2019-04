Mix: HuFF utstrålar harmoni och hunger – men alla skador stör inför premiären

HuFF var i sju poängs ledning med fyra matcher kvar att spela och seriesegern kändes i det närmaste klar.

De mest lojala fansen var redo, festlokalen bokad och champagnen nästan på kylning.

Men förgäves. Till slut var det ändå två förbannade poäng som skiljde.

Det blev ännu en andraplats i serien – för vilken för vilken gång i ordningen kommer jag inte ens ihåg.

Jag tänker inte tjata ihjäl er om vad genomklappningen berodde på och så vidare.

Jag tror inte ens om spelarna har något riktigt bra svar på det.

Men klubben behövde en nystart – och omstart.

Det fick HuFF i en ny tränare samt ett koppel av nya spelare samtidigt som även några i det gamla gardet försvann.

Nu kan också Hudiksvalls FF göra anspråk på att vara hela Hälsinglands lag.

En titt på truppen spelare för spelare gör det lätt att förstå varför.

Endast tre spelare har en moderklubb utanför landskapets gränser. Andreas Smedbakken kommer från IFK Grängesberg i Dalarna, Lucas Eliasson från Hagaströms SK i Gävle och det sena nyförvärvet Tobias Sandström är från Sandviks IK utanför Umeå.

Resten är hälsingar.

Andreas Persson inledde sin fotbollskarriär i Jättendals IF i Nordanstigs kommun. Cristoffer Ericson i Ljusdals IF, Christoffer Lindberg i Bollnäs GIF och Cihan Sener och Niklas Dahlström i Strands IF.

Och inte mindre än sex spelare kommer från klubbar i Söderhamns kommun.

Därifrån hämtas också tränaren Benny Dahlin och hans assistent Fredrik Rosén.

Just nu är det bara Ovanåkers kommun som är en svart fläck på Hudiksvalls FF:s fotbollskarta.

Hemvävt ska alltså vara det nya framgångsreceptet.

Och sådant där brukar ge en bra lagsammanhållning, tro mig, och jag gillar det.

Jag tror också att intresset för laget blir större då.

Nu återstår det bara att se hur långt det räcker.

En ny serie står för dörren och för första gången sedan 2012 spelar HuFF i division 2 norra Svealand.

Det innebär nya lag, nya arenor och nya utmaningar.

Tre klubbar kommer att göra upp om seriesegern och kvalplatsen till division 1.

Åtminstone enligt tränartipsen.

IFK Stocksund och Karlbergs BK nämner många. Tre av 14 tränare har Hudiksvalls FF som seriesegrare. Bland dessa finns Benny Dahlin, som tror stenhårt på sitt eget lag.

Även IFK Lidingö, Sundbybergs IK och Skiljebo SK får några ströröster.

HuFF utstrålar harmoni och och hunger. Och att laget kommer vara med i toppen, det är jag och många andra övertygade om.

När truppen är skadefri (jag återkommer till det) är konkurrensen större än på länge.

Av nyförvärven ser det efter försäsongens fem matcher ut som att målvakten Simon Elgh, högerbacken Lucas Eliasson och yttermittfältaren Tobias Sandström ligger närmast till spel i startelvan.

Men det finns emellertid saker som oroar också.

Det är ännu en gång så att skador och sjukdomar stör.

I genrepet mot Thorengruppen i söndags saknades inte mindre än sju spelare.

HuFF:s skadehistorik senaste åren är ingen rolig läsning. Den ger vilken tränare som helst skrämselhicka och får fysioterapeuter att gråta.

Det är detalj som kan bli avgörande när serien ska summeras i oktober månad.

Och med Pelle Lööf, Andreas Smedbakken och Kion King borta saknas 27 av totalt 56 mål från förra året när spelarna senare i dag springer ut på konstgräset på Stadshagens IP i centrala Stockholm.

Där väntar Karlbergs BK som HuFF ställdes mot så sent som i kvalet till division 1 i höstas.

Pang! Boom!

Nu är fotbollssäsongen igång.