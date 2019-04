Från firad talangvinnare i TV till ny kantkraft i Hudiksvalls FF: "Det var tårar av glädje – och en sjuk uppståndelse"

Som 18-årig talang från Sandviks IK (Umeå) fick Tobias Sandström chansen att ge karriären en extra skjuts.

Och den tog han också i i "Proffsdrömmen" – ett uppmärksammat program på TV4 Sport och Fotbollskanalen 2013 där unga talanger från hela landet tävlade om ett proffskontrakt med allsvenska Elfsborg.

Tobias Sandström minns några lika hektiska som spännande månader där det gällde att övertyga en kunnig och kritisk jury (Thomas Ravelli, Abgar Barsom och Elfsborgs sportchef Stefan Andreasson) att man var värd ett proffskontrakt.

– Det var en sjuk upplevelse. Det var tusentals som sökte och uttagningar på fyra orter. Sedan var det flera utgallringar under läger i Borås, till slut var vi bara fem kvar i finalen, berättar Tobias Sandström, om storsatsningen i TV4 där Patrick Ekwall ledde jakten efter den bäste spelaren som ännu inte hade kontrakt med en elitklubb.

LÄS MER: Sju spelare borta – då föll Hudiksvall i genrepet

– Under finalen fick vi poäng efter hur vi presterat under hela resan, det var både i matcher och övningar. När jag stod där som vinnare var det så mycket känslor, det var tårar och glädje. En fin stund i livet, säger Sandström, då med extrahög kalufs och som under programmet kallades för "Luggen" av Thomas Ravelli.

– Jo, hehe, men han kallade mig också för Messi då han tyckte att bollen låg klistrad vid mina fötterna.

Med segern i fotbollens eget "Idol" följde också stor uppmärksamhet.

– Det var en sjuk uppståndelse med intervjuer överallt, i Nyhetsmorgon och SVT och radio och tidningar. När jag senare spelade i Gothia Cup med Sandvik kunde jag inte ta många steg utan att fastna för snack och autografer, berättar Tobias Sandström.

Vinsten gav ju också något mer konkret – ett proffskontrakt med Elfsborgs IF.

– Jag ingick i U19/U21-truppen och det första året gick så pass bra att kontraktet förlängdes. Men när det var dags för A-lagskontrakt blev tuffare, de lyfter bara upp en eller två spelare varje år. Jag tror det funnits en bra chans om inte konkurrensen varit så hård på just ytterfältspositionen, där fick jag acceptera att Arber Zeneli var den bäste. Det är den största talang som Elfsborg fått fram på många år, säger Tobias Sandström om den jämnårige stjärnan från Säter, numera i franska Reims och landslagslirare för Kosovo.

LÄS MER: Sener på rätt plats när HuFF vände på Glysis: "Blir mindre med säkerhetsbälte i år"

Många erfarenheter rikare drog Tobias Sandström norrut igen.

– Jag hade kontakt med flera division 1-klubbar söderöver, men Skellefteå FF låg på hårt. Det var också lite skönt att flytta hemåt igen, det var så snabbt och hektiskt när jag lämnade.

Det blev två säsonger i tvåan med Skellefteå, men mitt i den tredje köptes Tobias Sandström loss av Umeå FC som hade häng på Superettan.

– Jag kom in för att ge extra spets, Umeå låg tvåa då men vi tappade tyvärr onödiga poäng under hösten och bommade kvalet. Nästa säsong startade kalasbra, och jag hade en viktig roll i laget. Men efter åtta omgångar bytte tränaren helt spelsystem, och jag fick en roll som inte alls passade mig. Jag är en offensiv kantlirare, det är där jag har min kvalitet, säger Tobias Sandström, som drog tillbaka till Skellefteå resten av förra säsongen.

LÄS MER: Talangen tar chansen i Hudiksvall: "En klasslirare"

Nu drar Tobias Sandström söderut igen, och det finns en tanke bakom nästa kliv i karriären.

– Mitt främsta fokus är på fotbollen, och nu får jag en chans att visa upp mig för klubbarna i Stockholm och söderut. Jag vet att jag har kvaliteter, det gäller bara att hitta rätt klubb. Jag har också fått en jättebra roll i Hudiksvall, nu ska jag bara försöka göra mycket mål och poäng och assistera laget på bästa sätt, säger den nye offensive profilen på vänsterkanten.

Han har redan hittat en bra harmoni i sin nya klubb.

– Jag kände direkt att det här skulle passa mig, den första tiden har bara bekräftat det. Allt har gett ett så bra intryck, med alla spelare och ledare, även staden är väldigt fin. Just nu flyttar jag in i en lägenhet centralt med superbra läge, säger en laddad Tobias Sandström.

Seriefavoriten Karlberg i lördagens bortapremiär på Stadshagens IP är en inspirerande uppgift.

– Det ska bli jäkligt roligt att smälla på dem direkt...