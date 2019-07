INNEBANDYKOLLEN #1 – Så bra är Hudik/Björkberg just nu

Lagbygget hittills:

Inom parentes anges nyförvärvens senaste klubbadress. Med reservation för eventuella felaktigheter. Målvakter: Joel Stockhaus, 22 (Ny från Sundsvall FBC) André Andersson, 27 Backar: Kristoffer Asp, 34 Olle Pettersson, 28 Viktor Borg, 26 Sebastian Blid, 24 Rasmus Blid, 20 Fredrik Samuelsson, 20 Forwards: Elias Slagbrand Nyqvist, 19 (Ny från Sundsvall FBC) David Persson, 18 Jesper Wiklund, 24 Kasper Lundberg, 19 Erik Kindlund, 18 Fredrik Linde, 28 Viktor Jansson, 25 William Mood, 19 Tom Dahl, 27 Linus Karlsson, 21 Alexander Johansson, 29 (senast från Sundsvall FBC) Tränare: Peter Hermansson (Ny), Lars Norin (Ny). Förluster: Tomas Stenlund, tränare, Peter Nyqvist,tränare, Alexander Hallvars-Persson, forward (slutar), Anton Uhlin, back (adress oklar), Carl Åkersten, forward (Sundsvall FBC), Albert Östman, forward (adress oklar).

Kommentar:

Ett gediget lagbygge med stommen kvar. Har tappat lite skicklighet i Uhlin och Åkersten, vilket är ett litet frågetecken. De kom båda in förra säsongen för att kunna bredda offensiven i H/B, som tidigare varit allt för enkelspåriga. Hur eller om man ersätter dessa blir därför intressant att se.

Nya tränare i Hermansson och Norin har man också fått in och det blir spännande att se vilken skillnad det gör att ha tränare på plats alla dagar i veckan för H/B. Det största frågetecknet egentligen är huruvida klubbikonen Jakob Jonsson väljer att stanna kvar eller inte. 26-åringen har ett optionsår kvar men har – som vanligt – blivit kontaktad av klubbar högre upp i näringskedjan och har sagt att han ska fundera. Dessutom är det oklart huruvida Alexander Hallvars-Persson fortsätter spela innebandy.

Det stora plustecknet i detta bygge är värvningen av Sundsvall FBC-kaptenen Alexander Johansson – som inte fick förlängt efter att laget tog sig upp till allsvenskan. Johansson är en beprövad poängspelare på division 1-nivå och har många års erfarenhet bakom sig. Varför Sundsvall valde att släppa honom vet vi inte – men frisk är det här en spelare som definitivt går in på två kedjor.

Nog med kommentarer, nu till det roliga, delen där man får tycka och tänka friare, analysdelen. Här ges betyg efter en traditionell 5-gradig skala.

5=För bra för den här serien, 4=Toppklass, 3= Bra, här kan man förvänta sig en mittenplacering, 2= godkänd, borde förstärkas, 1= Underkänt

Analys:

För första gången på ett par år är positionen som förstekeeper inte helt spikad. De senaste säsongerna har Simon Bergström varit given, och innan det var det Linus Hansson. Unge Stockhaus var en rätt lovande målvakt som yngre, men efter att på slutet mest ha spelat i division 2 så vet man inte var han står. Skillnaden mellan serierna borde inte vara så stor, därför borde han stå sig rätt bra i ettan också. Kan han vara tillräckligt bra? Annars finns André Andersson där bakom. 27-åringen har spelat mest i andralaget de senaste säsongerna och borde även han stå sig rätt fint på division 1-nivå. Målvaktssidan ser stabil ut. Betyg: 3

Backsidan är lagets styrka. Här har man spelskickliga offensiva backar (Kristoffer Asp, Sebastian Blid) så det räcker och blir över. Det finns också power och storlek (Viktor Borg, Olle Pettersson). Här har laget inga direkta svagheter. Ska man påtala något så är det att det inte finns någon rightfattad back just nu. Sådana har å andra sidan inte synts till på bra länge på Håstaholmen. Betyg: 4

Forwardssidan är egentligen inte heller någon svag punkt. Mycket beror dock på huruvida spetsspelarna Jonsson och Hallvars-Persson fortsätter, det är två spelare som egentligen är för bra för denna serie. Annars är mycket likadant för H/B. De egenfostrade spelarna har stannat kvar, däribland de ytterst spelskickliga Viktor Jansson och Jesper Wiklund. Värvningen av Alexander Johansson höjer betyget avsevärt. Laget består av flera yngre spelare som garanterat kommer kunna bidra lite. Betyg: 4 Total: 11/15

Sammanfattning:

H/B lär med all sannolikhet bli ett lag för den övre halvan. I Norrlandsserien finns det dock några riktigt bra lag, så en topp 4-placering ska inte tas för given. Tappar man både Jonsson och Hallvars-Persson har man förlorat fyra spetsspelare (Uhlin, Åkersten också) och ersatt dem med primärt juniorer. Dessa kan säkert blomma och bli spelare som konsekvent gör skillnad - men det är en del som är osäkert i Hudik/Björkberg just nu.

En rightback hade varit trevligt att få in som ett annat sorts hot, och tappar man Jonsson och Hallvars-Persson lär det in fler forwards, och helst spetsiga sådana.

På torsdag morgon kommer del två i vår genomgång av division 1-lagen på herrsidan. Då är det FBC Bollnäs som analyseras.