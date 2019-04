Tillbaka i division 1 – så ska Team Hudik klara kontraktet: "Det måste vi få bort"

52-årige Patrik Melin är inne sin tredje säsong som tränare för Team Hudik. Han tog över i oktober 2016 efter en säsong där klubben med nöd och näppe klarade kontraktet.

Men sedan dess har resultaten pekat uppåt.

Placering 2017: Fyra i division 2 södra Norrland med 31 poäng.

Placering 2018: Tvåa i division 2 södra Norrland med 45 poäng, endast en poäng efter Hille.

Men i december månad erbjöds Team Hudik en friplats i landets tredje högsta serie, något som klubben också tackade ja till. Och på söndag väntar premiär i division 1 Norrland mot Själevad hemma på Glysis Sparbanken arena.

– Vi kämpar på och försöker göra oss så förberedda som vi kan vara. Det blir också nya sportsliga mål för oss. I division 2 var det att vinna serien. Nu är det att hålla sig kvar, säger Patrik Melin.

Är ni där ni vill vara?

– Det här blir säkert en lång resa för oss. Lite av en lärdomsresa. Men vi ska inte sätta någon press på oss eller på vårt sätt att spela. Vi kommer att göra så gott vi kan och se hur långt det räcker.

– Men det känns väldigt positivt i truppen och alla är fokuserade på uppgiften. Vi kommer nog att slå i underläge.

Division 1 blir blir en ny bekantskap för de flesta av spelarna i Team Hudik. Patrik Melin kan på rak arm bara nämna en spelare som varit på den nivån tidigare och det är anfallaren Malin Jonsson. Men tränaren ser inte avsaknaden av rutin som ett stort problem för nykomlingen.

– Nej, återigen. Vi lägger ingen press på att det ska vara på ena eller andra sättet. Vi ska försöka göra det så professionellt som möjligt och göra det utifrån våra förutsättningar. Det är på den här nivån vi vill vara i framtiden med tanke på att vi har en otrolig bredd på ungdomsverksamheten. Vi har fullt i varenda lag från de som är sju år och upp till a-laget.

Du efterlyste en mittback för knappt en månad sedan. Hur ser den situationen ut nu?

– Vi saknar fortfarande en naturlig mittback. Och om man inte har spelat där tidigare kan det vara ett problem. Det såg vi också lite grand när vi matchade tätt under försäsongen. Nu har vi fått göra om någon spelare och det kan bli bra i förlängningen. Det ser bara bättre och bättre ut.

Har ni några skador eller sjukdomar i laget inför premiären?

– Vi har haft några småskavanker tidigare, men nu är alla på plats.

Hur stor koll har du på lagen i division 1 norra.

– Det är många nya lag och jag har så klart sett lite matcher med bland annat Luleå och Notviken. Och sedan mötte vi även Selånger tidigare, säger Patrik Melin.

Team Hudiks tränare fortsätter:

– Det märks att lagen är tyngre, lite vassare och mer direkt än vad vi är. Vi kan vara lite omständliga och krångliga och spela lite division 2-fotboll emellanåt. Det måste vi få bort. Den största skillnaden blir framför allt i eget och i motståndarens straffområde. Det som händer mitt på planen tror jag att vi kan hantera ganska bra.

Hur stor är utmaningen att fixa ett nytt kontrakt?

– Den kommer att bli stor. Det handlar mycket om hur snabbt kan vi acklimatisera oss. Vi möter bra motstånd hela tiden. I fjol gjorde vi det en gång på våren och en gång på hösten. Då var det vi som ägde matchbilden och vi som stod för det kreativa. Nu blir det tvärtom och vi får lära oss att försvara oss och hålla tätt. Samtidigt gäller det att vara på alla målchanser som erbjuds. Men vi har många offensiva bra spelare och där står vi oss bra, säger Patrik Melin.

FAKTA: Team Hudik

Nyförvärv: Linn Persson (målvakt, Tallåsen), Malin Norman (Iggesund), Monathwan "Nona" Saenchai (Iggesund), Amanda Wallin (Heffnersklubban),

Tränare: Patrik Melin (tredje säsongen).

Premiärmotståndare: Själevad hemma 21 april.

Lagen i division 1 Norrland: Infjärdens SK, Domsjö IF, Härnösands SK, IF Team Hudik, IFK Östersund, Notvikens IK, Selånger FK, Själevads IK, Sunnanå SK, Team TG FF, Umedalens IF, Luleå SK.

Träningsmatcher

23/2: Sandviken 0–1 (0–0).

2/3: Bollnäs 4–0 (3–0). Målen: Josefina Parling 2, Caroline Andersson 2.

17/3: Näsviken 3–1 (2–0). Målen: Malin Jonsson, Malva Andersson, Josefina Parling.

23/3: Edsbyn 2–1 (1–1). Målen: Malin Jonsson, Caroline Andersson.

30/3: Gefle 0–3 (0–2).

2/4: Selånger 0–2 (0–0).

4/4 Bollnäs 4–3 (1–0). Målen: Alicia Dahlgren 2, Malin Jonsson, Elin Åslund.

8/4: Ljusdal 1–5 (0–0) Målen: Elin Åslund.

13/4 Kovland 1–3 (0–2) Målen: Malin Jonsson.