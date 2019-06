Supertalangen byttes in och gjorde mål – men jätteskotten sänkte Ljusdal: "Vi hade dem i en liten ask"

Det var en första halvlek där Ljusdal ägde spelet, men inte lyckades få in bollen. Men det skulle hemmalaget, Bele Barkarby, lyckas med. I den 43:e minuten tog de ledningen med 1–0, med deras enda riktiga läge i halvleken.

– Vi gjorde en riktig bra första halvlek, pressade på ordentligt och hade många bra chanser. Jag tycker att vi gjorde det bra, vi kämpade på. Riktigt tråkigt att de fick göra det där målet, säger 15-åriga Freweyni Tewelde.

Freweyni Tewelde kom själv in på planen i den andra halvleken, i matchminut 60 för att vara exakt. Drygt tio minuter senare gjorde hon Ljusdals enda mål i matchen och kvitterade till 1–1.

– Det är klart att det är kul att komma in och göra mål så där. Det är alltid roligt att göra mål. Det kändes som att vi fick mer energi av det också, säger hon.

Förra året spelade Freweyni Tewelde i F19-laget, men nu är det alltså A-laget som gäller. Där har det hittills blivit totalt fem mål – och med det är hon näst bästa målskytt i laget. Bara Ellika Persson är bättre med sina nio.

– Det har varit väldigt roligt att komma in i A-laget. Jag får spela med väldigt bra spelare och jag tycker att vi har spelat bra hittills. Sen är det så klart tråkigt att vi förlorar här i dag.

För så blev det till slut. 15-åringens mål räckte inte till några poäng den här lördagen. På nästintill exakt samma sätt som i den första halvleken, en superträff från långt håll av Bele Barkarbys Emelie Brodin, kunde hemmalaget sätta segermålet i den 90:e minuten.

Tränaren Eva Lambertsson var så klart besviken – precis som spelarna.

– Vi visste ju att det är ett hårt jobbande, fysiskt lag och att de skulle ligga som de gjorde. Försvara och hitta eventuella omställningar. Sett till hur matchbilden blev så tycker jag att vi... det är ju vi som äger matchen och det är vi som för spelet, säger hon och fortsätter:

– Vi skapar mängder av målchanser medan de... här i andra halvlek tror jag att de har två målchanser och då är det ena mål. Det andra läget kommer bara någon minut innan målet. Så vi har dem ju i en liten ask, men vi får inte in bollen och det är ju målen som räknas.

Nedan: Se höjdpunkterna från matchen mellan Bele Barkarby och Ljusdal

Lambertsson passar också på att berömma Bele Barkarbys dubbla målskytt.

– Hon är ju en duktig tjej, deras nummer 29. Hon lyckas med sin spets vända runt och avsluta – och gör det två gånger. Det är klart att det är tufft för vår del. Jag tycker ändå att vi får in ny energi när vi gör vårt mål och det är roligt att det är Freweyni som får komma in och göra det. Vi tror på att vi ska kunna ta poäng hela vägen, men vi får inte in den.

Vad beror det på?

– Det är svårt att säga. Naturligtvis har de en bra målvakt som är i vägen, har bra räckvidd och hon gör en bra match. Men det gäller att vara lite noggrannare när vi får lägena.

Två raka förluster, hur går ni vidare nu?

– Vi får ta med oss att vi fortsätter spela matchen igenom här i dag. Det finns ju ingenting annat än att bara gå på det igen. Vi ser att vi verkligen kan föra matchen och hota ordentligt, men vi lyckas inte slå hål på dem i dag.

MATCHFAKTA – FOTBOLL

Division Norra Svealand, damer

Bele Barkarby–Ljusdal 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (43) Emelie Brodin, 1–1 (60) Freweyni Tewelde, 2–1 (90) Emelie Brodin.

Domare: Jonas Dahl.

Publik: 63.