Ljusdals stora utmaning i Svenska cupen – möter svenska mästarna: "Fantastiskt kul"

Ljusdal ett av 16 lag som kvalificerat sig för Svenska cupens gruppspel. Vägen dit gick efter segrar med 2–1 mot IFK Östersund och 1–0 mot Umeå IK .

Nu är också lottningen klar.

Ljusdal hamnade i grupp 3 tillsammans med svenska mästarna Piteå, Hammarby, som ramlade ur allsvenskan i höstas och AIK från elitettan.

– Det blir riktigt roliga matcher. Det är fantastisk kul att vi får möta svenska mästarna. Det blir häftigt att kunna bjuda hälsingepubliken på det. Men det är också en jätte, jättetuff utmaning naturligtvis, säger Eva Lambertsson.

Spelschemat är inte helt spikat, men klart är att Ljusdal möter Hammarby och Piteå på hemmaplan i BL arena och AIK på bortaplan.

Speldatum är preliminärt 10:e och 17:e februari samt 3:e mars.

– Det blir jättebra träningsmatcher för oss och vi kommer framför allt att få jobba med försvarsspelet till att börja med. Det blir också en värdemätare vad vi står även om det i och för sig är ganska tidigt på säsongen. Och kul motivera tjejerna med att tidigt veta att man ska få spela bra matcher.

Ljusdals nya tränarduo Eva Lambertsson och Johan Berglund gör sitt första träningspass med laget på torsdag.

FAKTA: Svenska cupen

Grupp 1: Kopparbergs/Göteborg, Linköpings FC, Jitex Mölndal, Växjö DFF.

Grupp 2: FC Rosengård, IF Limhamn Bunkeflo, IFK Kalmar, Kristianstads DFF.

Grupp 3: Piteå IF, Ljusdals IF, Hammarby IF FF, AIK.

Grupp 4: Eskilstuna United, IK Uppsala Fotboll, Djurgårdens IF, KIF Örebro.