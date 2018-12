Hammargård klev fram när Hudiksvall vände tufft läge i Nyköping: "Det gäller att kämpa och ta chanserna man får"

Alla har sina givna roller i ett topplag i hockeyns division 1.

I dagens Hudiksvall finns de med givna huvudroller som målvaktsstjärna Magnus Åkerlund och målskyttar som Sebastian Manberg och Patrik Elfsberg.

Mer sällan blir det några rubriker för de unga avlastarna i fjärdelinan.

Med begränsad speltid är det inte helt lätt att göra mer tydliga avtryck.

– Min roll är att ta mina byten och spela enkelt, se till att få ut pucken ur zon. Det blir runt fem-tio byten per match och är en roll som det bara är att acceptera. Det gäller att kämpa och försöka ta de chanser som kommer, säger Anton Hammargård – som fick just ett sådant läge i den besvärliga bortamatchen mot tabellnian Nyköping.

Drygt tre minuter in på tredje perioden var det äntligen dags för säsongens första mål.

– Albin Runesson dumpade pucken och Linus Karlsson plockade upp den bakom mål och lade fram den när jag just kom in efter byte. Jag bara försökte få den på mål, och på något sätt hittade den sin väg in, säger vänsterforward Anton Hammargård om den viktiga reduceringen till 3–4.

Mitt i perioden noterade han även en assist när Linus Karlsson, 19-årig kedjekamrat, satte 4–4 med sitt andra mål för säsongen.

Och med det kunde "doldisarna" visa vägen till en härlig vändning och ny seger efter ytterligare mål av Sebastian Manberg och Sebastian Fakt som satte sigill med sitt tolfte mål i tom kasse, även där blev det assistpoäng för Hammargård.

– Det var ganska sjukt egentligen, plötsligt var vi tillbaka på normal nivå och vi kunde pressa dem hela perioden. De första två var inte så bra, det blev lite för svåra passningar och vi gjorde Nyköping bra.

Hemmalaget kopplade greppet genom att göra 2–0 i mittperioden, båda målen av 22-årige Bollnäsgrabben Mathias Hellgren – ny i Nyköping efter två säsonger i Valbo.

Anton Hammargård är inte alltför förvånad över vändningen.

– Vi sade i paus att det bara var att dra ett streck över de första perioderna. I den tredje gick vi tillbaka till grunderna, och när de sitter så är vi det bästa laget. Nu drivs vi av att gå obesegrat genom serien, säger den 20-årige vänsterforwarden från Sveg som gör sin tredje säsong i HHC.

Det saknas inte ambitioner.

– Såklart jag vill framåt och få så mycket speltid som möjligt, men det är en stenhård konkurrens. Det är bara att försöka visa vid varje träning och varje match att man vill ha en större bit av kakan, säger Anton Hammargård.

Vilka delar i spelet behöver du lyfta för att komma dit?

– Det är svår fråga, men jag tror det handlar om att visa mer självförtroende. Jag kan vara lite klen i vissa lägen, det handlar om att ta fler avgörande beslut.

MATCHFAKTA – HOCKEY Division 1

Nyköping–Hudiksvall 4–6 (2–2, 0–2, 0–4)

Mål, första perioden: 0–1 (4.08) Lucas Byhlin, 1–1 (11.00) Simon Rodling, 1–2 (16.57) Simon Löf (Tommy Stenqvist), 2–2 (19.42) Johan Mörnsjö, powerplay.

Andra perioden: 3–2 (0.43) Mathias Hellgren, 4–2 (7.26) Mathias Hellgren, powerplay.

Tredje perioden: 4–3 (3.26) Anton Hammargård (Linus Karlsson, Albin Runesson), 4–4 (12.11) Linus Karlsson (Jonas Lindström, Anton Hammargård), 4–5 (12.37) Sebastian Manberg, 4–6 (19.05) Sebastian Fakt (Anton Hammargård).

Skott: 20–25.

Utvisningar: Nyköping 2 x 2, HHC 5 x 2.

Publik: 526.