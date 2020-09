Digital vårdboom i coronans spår – tusentals patienter har fått hjälp på distans

När coronapandemin drog in över Gävleborg i mars förändrades villkoren för sjukvården i en hast. Oro för smitta gjorde att besöken på hälsocentraler och andra mottagningar gick ned kraftigt. Istället fick den digitala vården ett uppsving. Patienter som tidigare varit vana att besöka sin läkare eller sjuksköterska fysiskt erbjöds istället vårdmöten via videolänk.

På bara några månader ökade antalet vårdkontakter via video på hälsocentralerna med mer än 500 procent.

– Användandet av digitala lösningar har ökat kraftigt. Det är positivt. Man ska dock komma ihåg att det skett från väldigt låga nivåer, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg.

Det har rått en viss tveksamhet inom organisationen inför att införa digitala vårdmöten i större skala i Region Gävleborg. Farhågor har funnits för att vårdkvaliteten skulle bli lidande och att det skulle stjäla dyrbar tid från vårdpersonalen.

Men erfarenheterna från pandemin tyder på att oron varit obefogad.

– Min bild är att det fungerat bra och varit uppskattat av patienterna och medarbetarna. Nu gäller det att vi håller i det här och fortsätter på den inslagna vägen och inte faller tillbaka i gamla vanor, säger Johan Kaarme.

Att utveckla de digitala tjänsterna är viktigt och nödvändigt, menar han.

– Det som kan hanteras på distans ska göra det. Men de fysiska vårdmötena kommer aldrig att försvinna, utan tvärtom fortsatt vara grundfundamentet i sjukvården. Den digitala vården kommer endast att vara ett komplement, säger Johan Kaarme.

En lyckad satsning under pandemin blev den digitala coronamottagning – coronachatten kallad – som regionen etablerade i våras. Hit har gävleborgarna kunnat vända sig för att få råd och hjälp kring covid-19. Syftet med mottagningen var att avlasta 1177 Vårdguiden där trycket var högt och telefonköerna väldigt långa i början av pandemin.

Sjuksköterskan Elisabet Mickelsson, som normalt arbetar som processledare inom Region Gävleborg, är en av dem som bemannat coronamottagningen.

– Det har varit väldigt intressant att möta patienterna på det här sättet. Att kunna vara tillgänglig med snabba insatser är fantastiskt. Vi har hanterat patienter på två minuter. Snabbare kan det inte gå!, säger hon.

Den som loggat in på coronachatten har fått besvara ett antal frågor om sitt hälsotillstånd och sina symtom. En sjuksköterska har läst svaren och gjort en bedömning av hur allvarliga den vårdsökandes besvär är och vilken typ av åtgärd som behövs. Vissa patienter har direkt hänvisats till egenvårdsråd, andra har fått kommunicera vidare med sjuksköterskan via chatt, i vissa fall via videolänk eller telefon. Patienter som bedömts behöva komma in till sjukvården för närmare undersökning har lotsats till rätt instans.

Efterhand blev hanteringen allt effektivare.

– Jag har kunnat ha fyra-fem kontakter på gång samtidigt i chatten, berättar Elisabet Mickelsson.

Totalt har cirka 3 000 personer haft kontakt med coronamottagningen sedan den öppnades i mars. De flesta verkar vara nöjda.

– Ja, patienterna har kunnat sätta betyg på de kontakter de haft med oss. Snittet ligger på 4,8 av 5 möjliga. Så det måste man betrakta som väl godkänt. Faktum är att jag som sjuksköterska nog aldrig känt mig så uppskattad som nu, säger Elisabet Mickelsson.

Den digitala coronamottagningen är ett första steg mot den stora och allomfattande e-tjänst för sjukvård som Region Gävleborg tänker etablera i vår.