Digital julotta och succékonsert – så gör pastoratet inför helgerna

Den pågående pandemin har tvingat Ljusnans pastorat att ställa in gudstjänster, midnattsmässor, julotta och nyårsböner i samtliga kommunens kyrkor. Men via webben hoppas de ändå att nå ut till kommuninvånarna.

– Vi har spelat in julottan. Den släpps klockan sju på morgonen på juldagen, berättar kyrkoherde Jan Bonander.