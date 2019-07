Diggiloo bjöd på show inför slutsålda läktare: "En riktig kanonkväll"

Solen sken över Järvsö när Diggiloo sparkade igång showen. Konserten inleddes med en cover av Queens " Dont stop med now" vilket direkt fick igång publiken. Detta var en av många covers som ljöd över Järvsö under kvällen, några var mer lyckade än andra men när Mariette Hansson sjöng en cover av låten "Nothing breaks like a heart" kändes det som att hela Hälsingland gungade med. Vännerna Mats Björklin och Pontus Rehnstedt var två av besökarna på plats.

– Mariette är nog favoritartisten och hon tycker jag har varit bäst hittills, säger Mats Björklin under showens paus och får medhåll från vännen.

Diggiloo startade år 2003 och genom åren har många svenska artister kommit och gått från den turnerande gruppen. Vad som gör showen så pass framgångsrik verkar tillsynes vara blandningen av komedi, vanliga låtar, covers och dansbandsmusik. Samtliga personer som jag pratar med under showens gång menar att det är just variationen som gör eventet såpass bra.

– Även glädjen hos artisterna, de sjunger tillsammans och har en stor spelglädje, det är svårt att inte ryckas med, säger Anders Lindberg som är en av besökarna.

Eventet är slutsålt och även om solen gick i moln och regnet började falla under pausen så verkade ingen besökare kasta in handduken. Även andra akten inleddes av artisternas tolkning av flera av Queens låtar.

– Det är fint att de sjunger varandras låtar och att de sjunger tillsammans, säger Susanne Kiel som är en av besökarna.

Artisternas uppgift att få igång publiken verkar gå något enklare under andra akten, om det är för att de har växlat upp en nivå eller på grund av publikens ökade alkoholkonsumtion under pausen är svårt att få svar på. När Mariette Hansson och Brolle, artistnamn för Kjell Junior Wallmark , sedan steppade upp ytterligare nådde showen till synes sitt klimax. Under deras cover av hitlåten "Shallow" så var det förmodligen få i publiken som inte hade gåshud när Mariette Hansson tog i för full hals.

– Man lyssnar ju på en del av låtarna som är med här ibland, men man blir så mycket mer berörd och närvarande när det är live, säger Susanne Keil.

Showen avslutades sedan av årets melodifestivalvinnare John Lundvik med "Too late for love", följt av sista låten "Diggiloo Diggiley".

– En riktigt kanonkväll, säger Martin Boholm, en av besökarna.