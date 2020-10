Det säger kommunalrådet efter branden: "Ica var en samlingsplats"

Ljusdals kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen, Markus Evensson (S), är en av de hundratals Järvsöbor vars vardag nu rubbats efter fredagens brand på Ica Järvsö.

– Bara en sån sak att ha minst en och en halv mil till närmsta livsmedelsaffär när man behöver en liter mjölk. Själv har jag ju fördelen att jag jobbar i Ljusdal, men man behöver ju ändå tänka till lite extra nu, säger han när tidningen ringer upp för att höra hur han resonerar efter fredagens brand.

Hur tror du att en sån här händelse påverkar en ort som Järvsö?

– Jättemycket, på alla möjliga sätt under en lång tid framöver. Många pratar om att Ica var en samlingsplats, där man kunde få den där sociala kontakten som man kanske inte har annars. Det var där många träffade vänner och bekanta.

Vad ser du att kommunen har för ansvar och skyldigheter efter en sån här händelse?

– Vi har det övergripande samhällsansvaret, att allt fungerar för de utsatta och de som har svårigheter att klara sig själv. Vi riktar först och främst in oss på människor som har ett behov, exempelvis de som är 70 plus och som har haft subventionerad hemkörning under coronapandemin. Där håller vi på att titta på lösningar. Jag såg nu också att det exempelvis är en lunchrestaurang som ska börja köra ut matlådor.

Det känns som att det frivilliga arbetet blir väldigt viktigt i en sån här situation?

– Så är det ju. Om man jämför med branden i Kårböle, där det var en enorm frivilliginsats, så kan vi se samma sak även nu. Vilken enorm frivilliganda det finns i bygden, med många som vill hjälpa till att handla. Det vi på kommunen har sagt är att vi kan hjälpa till att samordna vissa delar, så att det inte blir så spretigt för hjälporganisationerna.

Är det några fler än de som är i riskgrupper som ni anser drabbats extra hårt av branden?

– Vi har inte haft någon diskussion om några andra större grejer, men det här är fortfarande nytt och det är viktigt att vi är lyhörda och kan fortsätta hjälpa till och ställa upp för samhället, säger Markus Evensson.