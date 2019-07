Desperata föräldrar vittnar om utbrändhet och uteblivet stöd: "Vi har fått ge upp"

Jennie, Alicia, Eva och Anton är långt ifrån ensamma. Riksförbundet Attention, som kämpar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bekräftar bilden som helahälsingland.se har rapporterat om kring utsattheten hos barn och föräldrar med NPF-problematik.

Förbundets enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd” visar att det finns ett stort behov av att rätt sorts stöd sätts in och genomförs på ett sätt som hjälper och avlastar familjerna, samt samordnar de olika insatserna.

Flera som svarat på Attentions enkät beskriver svårigheter att få adekvat stöd, att de bollas runt utan att någon tar ett helhetsgrepp och att det inte finns tillräckligt kunskap om NPF eller förståelse för familjens situation:

"Det finns i princip inget stöd"

"Vi har fått ge upp eftersom skolan inte har kompetens att möta vårt barn"

"Jag har inte orken att söka stöd för egen del"

"Det svenska skolsystemet knäcker barn med Npf och deras mammor och pappor."

Många uttrycker också stor frustration, trötthet och att man konstant ”går på knäna”. Skolan sticker ut som det stora problemet för många.

– Många blir utmattade av alla krav som följer med föräldraskapet. Att hantera ett barn som innebär särskilda utmaningar är ofta tröttande i sig, men värre ändå är omgivningens brist på förståelse och förmåga att hjälpa till. Skolans bristande tillgänglighet för barn med NPF utgör en mycket stor belastning på föräldrarna, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Av de som svarat på enkäten uppger 44 procent att de är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom som kan härledas till barnets NPF. Ytterligare 23 procent svarar att de riskerar att bli det:

"Det är en ohållbar situation. Vi önskar så att vi kunde bli hörda"

"Sönderstressad och har två barn med diagnoser och båda har depressioner och suicidförsök och självskadebeteende."

"Men Försäkringskassan ger inget stöd. Utförsäkrad."

Anki Sandberg är själv förvånad över resultatet, som hon anser är "verkligen skrämmande":

– De berättelser som vi tagit del av visar att föräldrarna kämpar för att stödja sitt barn, men att priset för detta ofta blir väldigt högt och att samhället stöd har stora brister, säger Anki Sandberg

Andra resultat från enkäten är:

► 57 procent av de svarande uppger att de behöver stöd för egen del.

► Av de som svarat att de behöver stöd uppger 27 procent att de inte får/har inte fått några insatser.

► 37 procent är mindre nöjda eller missnöjda med insatserna.

►43 procent svarar att det går dåligt att kombinera yrkesliv med barnets NPF.

Enligt socialtjänstlagen ska anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med funktionshinder erbjudas stöd. Trots det svarade 63 procent i enkäten nej på frågan om de känner till att de via kommunen har rätt till eget stöd.

– Vi har hållit på i evigheter, men det tar lång tid att påverka och få till förändringar. Det sipprar inte ner till de enskilda skolorna. Många föräldrar upplever därför att de får gå igenom samma kamp som flera andra har gjort innan dem, säger Anki Sandberg.

Att det är kommunerna som ansvarar för skolorna bäddar enligt Anki Sandberg för stora skillnader.

– Det är väldigt stora skillnader mellan skolor. Därför kan man inte säga att det inte finns någon skola, någonstans, som gör det här bra. Men skillnaderna är för stora och många är alldeles för dåliga, säger hon.

Problemen för familjer som lever med NPF-diagnoser stannar dock inte bara vid skolan. Många föräldrar larmar om att det nästan är omöjligt att göra karriär.

"Måste välja att ta hand om mitt barn och ha en ekonomisk stress eller försumma honom och min egen hälsa för att få pengar."

"Det går inte. Det finns ingen barnomsorg för våra barn. De klarar en timma i skolan."

"Jag har flera barn med diagnos och när de började skolan rasade livet och ekonomin."

Bristande kunskap om NPF-diagnoser är en bidragande del till att många föräldrar till barn med NPF-diagnos måste kämpa.

– Det är bra att föräldrar reagerar och kräver stöd. Det är så vi kan få till förändringar. Och skolorna kan inte dumpa allt ansvar på föräldrarna. De ska inte behöva åka ifrån sitt arbete så fort det upplevs att det blir kaos kring ett barn. Det blir en oerhörd påfrestning för dem, säger Anki Sandberg.

I en insändare i tidningen Dagens samhälle begärde Attention och flera andra intresseorganisationer omedelbara åtgärder för att få bukt med problemet. Bättre stöd och samordning är två viktiga punkter för att komma till rätta med problemet, anser hon.

– Stödet till elever med NPF måste förbättras och skolmiljön måste tillgängliggöras. Samordningen av insatser kring barn med funktionsnedsättning måste också fungera på ändamålsenligt och effektivt sätt, så att föräldrarna inte ska tvingas dra hela lasset själva, säger Anki Sandberg.

FAKTA: Om Attentions rapport

Under mars 2019 genomförde Riksförbundet Attention en webbenkät som gick ut via e-post till deras medlemmar samt lades ut på Attentions Facebook-sida och webb. Enkäten riktades till anhöriga som har barn (små som vuxna) med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Närmare 3 150 svar kom in som avsåg situationen för föräldrar/anhöriga som har barn med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och/eller språkstörning.