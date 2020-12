Design, konst och retro – ny pop up-butik i Hudiksvall: "Svensk design står högt"

Henrik Numelin driver sedan länge Butik 66, med retro-, antik- och design-prylar tillsammans med hustrun Ellinor Numelin hemma på gården i Hälsingtuna.

Men utrymmet är begränsat och när möjligheten att hyra Café 7:ans tidigare lokal mitt i centrala Hudiksvall nappade de direkt.

– Vi kände direkt att det skulle vara kul över julhandeln och har hyrt lokalen fram till årsskiftet. Men vi insåg på en gång att vi inte skulle kunna göra det själva eftersom jag är student och min fru jobbar, säger Henrik Numelin.

De började dra i sina trådar och det hela resulterade i att Magnus Sjölin, Mårten Ytell och Per Olov Hammarström har anslutit sig med deras respektive konst, tavlor och samlingar.

Det blev bråda tider att flytta in under en vecka, och i precis samma veva som coronarestriktionerna skärptes öppnades den tillfälliga pop up-butiken. Den går under samma namn som Henrik Numelins redan existerande verksamhet, Butik 66, men innehåller en större bredd av föremål.

– Det har blivit en bra och rolig blandning här inne och det har varit en väldigt positiv respons från besökarna hittills. Vi hoppas kunna erbjuda folk en möjlighet att hitta bra kvalitetsgrejer, säger Henrik Numelin och fortsätter:

– Vi köper in det vi själva gillar, allt är noggrant utvalt. Och det har många sagt att de saknat i Hudik. Hittills är det mycket julgrejer som har gått åt, och en väldig variation på olika prylar som ljusstakar, vaser och skålar, men också större möbler.

För konstnären Mårten Ytell är det första gången han hänger sina målningar, hantverk och fotokonst på hemmaplan.

– Jag har mest visat min konst på på internet och på hårdrocksfestivaler tidigare, så nu är det lite nervöst att visa upp mig i den här kontexten, säger han.

Väggen med hans målningar, som bland annat präglats av den fornnordiska mytologin, sticker ut i den övriga samlingen av retro-prylar och 1900-talskonst.

– Vissa kommer för prylar och vissa för Mårtens konst, det kan dra olika målgrupper och det tjänar vi alla på, säger Henrik Numelin.

Per Olov Hammarström bidrar med att sälja både antikviteter, allmogeföremål och egentillverkade ljusstakar av gamla hyvlar.

– Det går inte att ha kvar allt hemma, då blir det ett museum. Och när man blir av med lite grejer kan man samla på sig fler saker, säger han.

Magnus Sjölin har varit samlare sedan barnsben, bland annat av konst Hudiksvallsmotiv.

– Jag har samlat konst i nästan 20 år och nu tog jag tillfället att sälja ut en del av min samling. Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för kulturen och den lokala konsten under 1900-talet, den är fantastisk, säger han.

– Tyvärr blir Hudikkonstnärer mer och mer bortglömda med tiden. Jag märker en jätteskillnad idag jämfört med 15 år tillbaka. Det faller i glömska tills det lyfts upp igen.

De hoppas alla på att öka tillgängligheten, men också kunskapen om svensk design och konst.

– Rent allmänt tycker jag att det som säljs här, främst från epoken mellan 20-talet fram till 60-talet, är fantastiskt. Under världsutställningen i Paris 1928 tog Sverige emot näst mest priser och det säger en hel del att ett så litet land som det var då, ändå var världsledande på hem och form, säger Magnus Sjölin.

Henrik Numelin håller med.

– Vi kan till exempel skicka svenskt porslin av svenska formgivare, som Stig Lindberg, till Japan. Svensk design står högt, tillsammans med den danska.

Funderar ni på att förlänga det här konceptet med pop up-butiken?

– Som företagare tycker jag såklart att det vore jätteintressant att öppna en butik så här centralt permanent. Men man går från noll kronor i hyra hemma i garaget, till en utgift på en marknadshyra. Det blir ett helt annat läge och man måste ha en helt annan ambition. Men det är klart att det lockar. Det är väldigt roligt och vi har fått så mycket positiv respons, säger Henrik Numelin.

En del kunder besöker också butiken för att bara titta.

– Det var någon som sa att det nästan är som att gå på ett museum, det finns en del nostalgi för generationen som växte upp under 40- och 50-talet, säger Per Olov Hammarström.

På grund av pandemin har de både plexiglas och handsprit i butiken, men har också satsat på hemleverans inom två mil, och halverade fraktkostnader för de som handlar via sociala medier.

– Man har ändå ett samhällsansvar och vi har diskuterat en hel del hur vi ska hålla lokalen coronasäker. Men folk är väldigt duktiga på att hålla avstånd, säger Magnus Sjölin.