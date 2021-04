Denise Lindberg: Husdrömmarna går upp i rök när priserna skjuter i höjden

Min pappa byggde huset jag växte upp i. Det stod färdigt 1991, samma år som jag föddes. Förutom mitt första barndomshus har jag bott i två andra hus under min uppväxt – och stortrivts.

När jag kom upp i tonåren väntade lägenhetslivet i en studentstad, därefter har lägenheterna avlöst varandra. Som student eller singel är det enklast så.

Men så kommer man in i ett familjebildarstadie och längtar efter villalivet.

Med coronapandemin blir längtan med ens ännu starkare när man börjar klättra på väggarna i lägenheten. Man drömmer om en egen trädgård med odlingslådor och all den frihet som kommer med ett hus, som att bara kunna tända grillen och äta ute i det fria på den nybyggda träterassen, inta frukost under äppelträdet under sommarens första dag eller ligga i hängmattan och läsa en bok i sällskap av vindens bris.

Tänk att bara kunna gå ut och möta gräset mellan tårna. Jag får gåshud av tanken.

Nu kommer väl någon dysterkvist konstatera att allt inte bara är frid och fröjd med att bo i hus, utan att det också kräver mycket tid och arbete.

Men jag, och framför allt sambon, fantiserar även om alla dessa projekt. Om inte annat längtar vi efter att äga vår egen bostad i stället för att mata in pengar i ett kommunalt bostadsbolag.

Men att drömma om hus i dessa tider är vi långt ifrån ensamma om. Sedan vi mycket vältajmat började gå på husvisningar i mars förra året under startskottet av coronapandemin har det hänt något på bostadsmarknaden.

Utbudet är inte direkt dåligt men efterfrågan är på tok för stor. Och att många andra också vill köpa hus just nu påverkar givetvis huspriserna.

Vi väntade oss lite naivt en coronaeffekt på bostadsmarknaden med sjunkande priser, men det blev helt tvärtom. Att sälja fastigheter i dessa tider är en seger medan att köpa är en svår och svidande affär.

De intressanta objekt som kommer ut hugger våra konkurrenter efter direkt, vilket ofta gör att budgivningen skjuter i höjden. En halv miljon kronor eller 700 000 kronor senare och vi ser husdrömmarna gå upp i rök.

De enda objekt där vi har en chans har endera fel läge eller kostsamma renoveringsbehov, är ett ensligt fritidshus eller en liten lägenhet i centrum.

Min uppfattning är att aldrig har människan längtat ut i naturen och ut på landsbygden i samma utsträckning som nu. Storstadsbor vill bli småstadsfolk och hyresgäster vill bli herre över sitt eget hus.

Att bo i hus i Hälsingland har aldrig förut känts så rätt, men att köpa hus har aldrig någonsin varit så svårt.